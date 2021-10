Google představil Android 12L: speciální verzi pro skládačky, tablety a Chromebooky

Před nedávnem se začalo spekulovat o tom, že se Android 12 dočká desetinkového updatu, který bude určen pro ohebná zařízení; důkazy byly nalezené přímo ve zdrojových kódech systému. Google nyní tyto domněnky oficiálně potvrdil, namísto spekulovaného Androidu 12.1 se však dočkáme Andoridu 12L. Písmeno „L“ v názvu má znamenat Large, neboť tato odnož nebude určena pouze pro skládačky, ale pro zařízení s velkým displejem obecně.

Android 12L: jaké novinky přinese?

Android 12L bude využívat výhod velkých displejů skládacích telefonů, tabletů a Chromebooků napříč celým systémovým prostředím. Centrum notifikací a rychlých přepínačů funkcí bude například rozděleno do dvou sloupců, aby uživatel získal více prostoru k vyřízení potřebných položek.

Na poloviny bude rozdělena i zamykací obrazovka, která oddělí prostor pro notifikace a hodiny. Zadávání PINu nebo odemykacího gesta bude situováno blíže ke stranám displeje, aby bylo co nejlépe dosažitelné. Dialog pro zadávání půjde snadno přesunout do druhé poloviny displeje klepnutím do volného prostoru. Optimalizována byla i domovská obrazovka a vybrané aplikace, aby poskytly hladký přechod z menšího displeje na větší a naopak.

Novinkou Androidu 12L bude rovněž hlavní panel, který umožní rychlé přepínání aplikací podobně jako na desktopových systémech. S hlavním panelem bude možné pracovat s pomocí gest, tažením ikon aplikací do stran půjde například rozdělit obrazovku na dvě poloviny. Hlavní panel půjde schovat/zobrazit dlouhým stisknutím, chybět nebudou ani známá gesta pro návrat na domovskou obrazovku nebo na vyvolání přehledu otevřených aplikací.

Google také přidal spoustu možností pro výrobce zařízení, kteří si budou moci upravit Android 12L podle svých představ. Konfigurovatelný bude například výchozí poměr stran aplikací vycházející z proporcí displeje, zaoblení rohů oken, průhlednost prvků apod.

Do obchodu Play přibyde nová sekce, ve které uživatelé najdou aplikace přizpůsobené přímo větším displejům.

Dostupnost: vývojáři můžou testovat už dnes

Android 12L mohou vývojáři testovat již dnes v rámci preview verze, hotovo by mělo být někdy v první polovině příštího roku. Společně s Androidem 12L má přijít nová vlna mobilních zařízení, mezi kterými pravděpodobně nebude chybět ani dlouze spekulovaný Pixel Fold od Google. Dá se předpokládat, že Android 12L dostanou v rámci aktualizace i současné ohebné smartphony.