Obří výprodej na Steamu! Špičkové AAA tituly můžete mít za pár korun

Každoroční jarní výprodej od Steamu je tady

Vybrané herní tituly můžete pořídit až s 90% slevou

Akce trvá do 20. března do 18. hodiny českého času

Znáte to. Už dlouhou dobu si chcete zahrát nějakou hru, ale hlásek v hlavě vám našeptává, že byste ještě měli počkat. Protože za chvíli třeba budou na vaší oblíbené platformě slevy a vybraný kousek koupíte velmi levně. Slevové akce se pro hráče na počítačích konají poměrně často a například platforma Steam jich celoročně pořádá hned několik.

Jarní slevy na Steamu jsou tu

Slevová mánie tak znovu odstartovala s jarním výprodejem na platformě od Valve. Stejně jako minulý rok, i letos můžete koupit stovky her s pěknou slevou. Všichni hráči by ale měli nakupovat s rozmyslem. Jasně, God of War Ragnarok nebo Ghost of Tsushima jsou fajn, ale opravdu si zahrajete i těch dalších pět her, co máte v nákupním košíku?

Přestože jsou slevy opravdu výrazné, spousta AAA her stále stojí skoro třicet dolarů. Pokud chcete za málo peněz hodně muziky, i na vás Steam myslel. Připravil totiž seznam her, které si můžete koupit a dohromady za ně neutratíte ani 40 euro (cca 1 000 Kč). Níže naleznete přehled titulů, při jejichž nákupu můžete ušetřit, v závorce jsou uvedeny původní ceny.

Titul Cena po slevě Původní cena Cena po slevě Původní cena Doom (2016) 2 € 20 € 50 Kč 500 Kč Undertale 1 € 10 € 25 Kč 250 Kč Battlefield 1 2 € 40 € 50 Kč 1 000 Kč The Elder Scrolls Online 2 € 20 € 50 Kč 500 Kč Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Ed. 4 € 40 € 100 Kč 1 000 Kč Heavy Rain 2 € 20 € 50 Kč 500 Kč Spiritfarer: Farewell Edition 3 € 30 € 75 Kč 750 Kč Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront 3,5 € 35 € 87 Kč 875 Kč Anno 1800 6 € 60 € 150 Kč 1 500 Kč Enter the Gungeon 1,5 € 15 € 37 Kč 375 Kč The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 5 € 50 € 125 Kč 1 250 Kč Conan Exiles 4 € 40 € 100 Kč 1 000 Kč

Ceny jsou skvělé, protože například Battlefield 1 stojí za normálních okolností 40 euro (1 000 Kč), Anno 1800 dokonce 60 euro (1 500 Kč). Ve velké slevě jsou i další hry. Celosvětově uznávané Kingdom Come: Deliverance koupíte za necelých 8 euro (200 Kč). Další českou klasiku Mafia v balíčku Trilogy, která obsahuje Mafii 1, 2 a 3, můžete dostat za 15 euro (375 Kč).

Slevová akce na Steamu končí ve čtvrtek 20. března v 18:00. V průběhu roku se můžete těšit na další slevy, desítky her jsou zlevňovány pravidelně.