Obří únik letošních Pixelů. Google přinese vlastní Glyph Matrix, nové fotoaparáty a méně paměti

- Google opět neuhlídal informace o chystaných telefonech
- Řada Pixel 11 dostane výrazně výkonnější čipset, ale méně RAM
- Pixely Pro překvapí maticí notifikačních LED diod na zadní straně
Google je známý tím, že nedokáže udržet informace o svých nadcházejících produktech pod pokličkou – v minulosti jsme byli svědky velkých úniků vzhledu i parametrů měsíce před premiérou, občas se dokonce objevily prototypy chystaných Pixelů na aukčních portálech. Ani letošní řada Pixel 11 nás pravděpodobně v den premiéry ničím nepřekvapí, neboť již nyní internetem koluje poměrně detailní soupis parametrů všech čtyř chystaných modelů.
Pixel 11: méně RAM než loni
Začněme nejprve základním Pixelem 11, který by se měl po designové stránce podobat loňskému modelu. Telefon bude opět patřit mezi ty kompaktnější, a to především díky 6,3″ displeji. Obrazovka si má ponechat Full HD+ rozlišení i obnovovací frekvenci 60–120 Hz, maximální jas má být mírně navýšen na 2 200 nitů.
Pixel 11 má být nabízen ve čtyřech barevných variantách – černé, zelené, růžové a fialové. Na zádech opět najdeme tradiční oválný modul s vertikálně posazenými fotoaparáty, přičemž v letošním roce Google chystá jejich hardwarové změny. Detaily zatím neznáme, víme však, že základní Pixel 11 dostane nový hlavní snímač s kódovým označením „chemosh“.
Akumulátor Pixelu 11 by měl disponovat kapacitou 4 840 mAh, což je o něco méně než jeho loňský předchůdce. Nižší má být překvapivě i kapacita RAM – patrně kvůli velké čipové krizi bude základní paměťová konfigurace nabízena pouze s 8 GB RAM, vyšší verze pak dostanou 12 GB.
Pixel 11 Pro a 11 Pro XL: inspirace u Nothing
O něco větší vylepšení údajně čeká smartphony Pixel Pro. Google u nich totiž plánuje z fotomodulu vyřadit teploměr a nahradit jej prvkem „Pixel Glow“. Podle čerstvého úniku by se mělo jednat o obdobu rozhraní Glyph Matrix ze smartphonů značky Nothing, tedy matice svítících LED upozorňujících na důležité události.
Menší Pixel 11 Pro má dostat do výbavy 6,3″ obrazovku s rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů, u většího Pixelu 11 Pro XL má být úhlopříčka 6,8″ a rozlišení 1 344 × 2 992 pixelů. V obou případech se údajně můžeme těšit na dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz a maximální jas 2 450 nitů.
I v případě Pixelů Pro bude údajně Google šetřit na operační pamětí – základní paměťová varianta má dostat „pouze“ 12 GB RAM, k větším kapacitám Google přibalí 16 GB. I u vrcholných Pixelů se údajně dočkáme nových fotoaparátů, v tomto případě hlavního (snímač s kódovým označením „bastet“) a teleobjektivu („barghest“). Dříve se spekulovalo o tom, že letošní vrcholné Pixely dostanou i novou selfie kamerku s infračerveným rozpoznáváním uživatele podle skenu obličeje (projekt Toscana), to ale současný únik vyvrací.
Co se kapacity akumulátorů týče, zde nás žádný velký posun kupředu nečeká – Pixel 11 Pro má dostat baterii s kapacitou 4 707 mAh, Pixel 11 Pro XL se bude pyšnit 5000mAh baterií.
Pixel 11 Pro Fold: skromný upgrade
Letos bychom se měli od Googlu dočkat i nové skládačky, avšak prozatím prozrazená výbava vypadá velmi podobně jako u loňského modelu. Pixel 11 Pro Fold má být opět vybaven dvěma displeji, u nichž má dojít k mezigeneračnímu navýšení maximálního jasu:
- Vnější s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 60–120 Hz a maximálním jasem 2 450 nitů
- Vnitřní s rozlišením 2 076 × 2 160 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a maximálním jasem 2 050 nitů
I u Pixelu 11 Pro Fold je zmíněna nižší kapacita akumulátoru 4 658 mAh a rovněž dvě kapacity operační paměti – 12 nebo 16 GB. Pixel 11 Pro Fold má sdílet hlavní fotoaparát se základním Pixelem 11, tudíž i u tohoto modelu se můžeme těšit na upgrade.
Výkonnější čipset a nový modem
Srdcem všech letošních Pixelů bude čipset Google Tensor G6, který si má oproti minulé generaci pořádně polepšit ve výkonu. Zatímco aktuální Tensor G5 v hrubém výpočetním výkonu výrazně zaostává za konkurenčními vlajkovými čipsety, nadcházející generace na tom má být mnohem lépe. Google údajně použije následující konfiguraci procesorových jader:
• 1× ARM C1-Ultra @ 4,11 GHz
• 4× ARM C1-Pro @ 3,38 GHz
• 2× ARM C1-Pro @ 2,65 GHz
Vylepšena má být i grafika PowerVR C-Series a aktualizován údajně bude i bezpečnostní čip Google Titan M3. Google rovněž opustí dříve používané modemy Samsung Exynos ve prospěch modemů od MediaTeku.
Očekává se, že premiéra letošních Pixelů se odehraje v srpnu letošního roku, přičemž všechny čtyři telefony se stanou vlajkonoši nového operačního systému Android 17.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?