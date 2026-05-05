TOPlist

Obří únik letošních Pixelů. Google přinese vlastní Glyph Matrix, nové fotoaparáty a méně paměti

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 5. 9:00
8
Smartphone Google Pixel 10 Pro
  • Google opět neuhlídal informace o chystaných telefonech
  • Řada Pixel 11 dostane výrazně výkonnější čipset, ale méně RAM
  • Pixely Pro překvapí maticí notifikačních LED diod na zadní straně

Google je známý tím, že nedokáže udržet informace o svých nadcházejících produktech pod pokličkou – v minulosti jsme byli svědky velkých úniků vzhledu i parametrů měsíce před premiérou, občas se dokonce objevily prototypy chystaných Pixelů na aukčních portálech. Ani letošní řada Pixel 11 nás pravděpodobně v den premiéry ničím nepřekvapí, neboť již nyní internetem koluje poměrně detailní soupis parametrů všech čtyř chystaných modelů.

Kapitoly článku
Pixel 11: méně RAM než loni
Pixel 11 Pro a 11 Pro XL: inspirace u Nothing
Pixel 11 Pro Fold: skromný upgrade
Výkonnější čipset a nový modem

Pixel 11: méně RAM než loni

Začněme nejprve základním Pixelem 11, který by se měl po designové stránce podobat loňskému modelu. Telefon bude opět patřit mezi ty kompaktnější, a to především díky 6,3″ displeji. Obrazovka si má ponechat Full HD+ rozlišení i obnovovací frekvenci 60–120 Hz, maximální jas má být mírně navýšen na 2 200 nitů.

Pixel 11 má být nabízen ve čtyřech barevných variantách – černé, zelené, růžové a fialové. Na zádech opět najdeme tradiční oválný modul s vertikálně posazenými fotoaparáty, přičemž v letošním roce Google chystá jejich hardwarové změny. Detaily zatím neznáme, víme však, že základní Pixel 11 dostane nový hlavní snímač s kódovým označením „chemosh“.

Akumulátor Pixelu 11 by měl disponovat kapacitou 4 840 mAh, což je o něco méně než jeho loňský předchůdce. Nižší má být překvapivě i kapacita RAM – patrně kvůli velké čipové krizi bude základní paměťová konfigurace nabízena pouze s 8 GB RAM, vyšší verze pak dostanou 12 GB.

Pixel 11 Pro a 11 Pro XL: inspirace u Nothing

O něco větší vylepšení údajně čeká smartphony Pixel Pro. Google u nich totiž plánuje z fotomodulu vyřadit teploměr a nahradit jej prvkem „Pixel Glow“. Podle čerstvého úniku by se mělo jednat o obdobu rozhraní Glyph Matrix ze smartphonů značky Nothing, tedy matice svítících LED upozorňujících na důležité události.

Možná podoba Pixel Glow
Možná podoba Pixel Glow

Menší Pixel 11 Pro má dostat do výbavy 6,3″ obrazovku s rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů, u většího Pixelu 11 Pro XL má být úhlopříčka 6,8a rozlišení 1 344 × 2 992 pixelů. V obou případech se údajně můžeme těšit na dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz a maximální jas 2 450 nitů.

I v případě Pixelů Pro bude údajně Google šetřit na operační pamětí – základní paměťová varianta má dostat „pouze“ 12 GB RAM, k větším kapacitám Google přibalí 16 GB. I u vrcholných Pixelů se údajně dočkáme nových fotoaparátů, v tomto případě hlavního (snímač s kódovým označením „bastet“) a teleobjektivu („barghest“). Dříve se spekulovalo o tom, že letošní vrcholné Pixely dostanou i novou selfie kamerku s infračerveným rozpoznáváním uživatele podle skenu obličeje (projekt Toscana), to ale současný únik vyvrací.

Co se kapacity akumulátorů týče, zde nás žádný velký posun kupředu nečeká – Pixel 11 Pro má dostat baterii s kapacitou 4 707 mAh, Pixel 11 Pro XL se bude pyšnit 5000mAh baterií.

Pixel 11 Pro Fold: skromný upgrade

Letos bychom se měli od Googlu dočkat i nové skládačky, avšak prozatím prozrazená výbava vypadá velmi podobně jako u loňského modelu. Pixel 11 Pro Fold má být opět vybaven dvěma displeji, u nichž má dojít k mezigeneračnímu navýšení maximálního jasu:

  • Vnější s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 60–120 Hz a maximálním jasem 2 450 nitů
  • Vnitřní s rozlišením 2 076 × 2 160 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a maximálním jasem 2 050 nitů

I u Pixelu 11 Pro Fold je zmíněna nižší kapacita akumulátoru 4 658 mAh a rovněž dvě kapacity operační paměti – 12 nebo 16 GB. Pixel 11 Pro Fold má sdílet hlavní fotoaparát se základním Pixelem 11, tudíž i u tohoto modelu se můžeme těšit na upgrade.

Výkonnější čipset a nový modem

Srdcem všech letošních Pixelů bude čipset Google Tensor G6, který si má oproti minulé generaci pořádně polepšit ve výkonu. Zatímco aktuální Tensor G5 v hrubém výpočetním výkonu výrazně zaostává za konkurenčními vlajkovými čipsety, nadcházející generace na tom má být mnohem lépe. Google údajně použije následující konfiguraci procesorových jader:

• 1× ARM C1-Ultra @ 4,11 GHz
• 4× ARM C1-Pro @ 3,38 GHz
• 2× ARM C1-Pro @ 2,65 GHz

Vylepšena má být i grafika PowerVR C-Series a aktualizován údajně bude i bezpečnostní čip Google Titan M3. Google rovněž opustí dříve používané modemy Samsung Exynos ve prospěch modemů od MediaTeku.

Očekává se, že premiéra letošních Pixelů se odehraje v srpnu letošního roku, přičemž všechny čtyři telefony se stanou vlajkonoši nového operačního systému Android 17.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze (8)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Sony Xperia 1 VII fotoaparát
Amazon omylem zalistoval chystanou Xperii 1 VIII: za tuhle cenu ji nikdo nekoupí
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
0
T-Mobile logo
T-Mobile ukázal budoucnost: robotičtí psy, AI v síti operátora a kvantová teleportace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 8:00
0
Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 14:30
6

Kapitoly článku