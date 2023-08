Obří slevy padly na smartphony a příslušenství. Startuje oblíbené Back to School

To to zase uteklo. Letní prázdniny se blíží ke svému konci a děti brzy zamíří zpět do školních lavic. Je jasné, že začátek školního roku bývá spojen s určitým stresem, ale co kdybychom se na to podívali trochu jinak a oslavili čas nových začátků, výzev, přátelství a nabytých vědomostí? OK, mindset bychom měli, ale aby ten start stál opravdu za to, Mobil Pohotovost si připravila slevy na tisíce produktů z kategorie smartphonů i příslušenství. Pojďme se na tu nadílku podívat!

Smartphony se sluchátky zdarma

Co takhle začít školní rok se zbrusu novým smartphonem? Nejen, že vybrané smartphony pořídíte s výhodným bonusem, ale navíc dostanete i sluchátka Niceboy v hodnotě 699 Kč zcela zdarma. A to není vše. Nákupem získáte i tříletou záruku a výkupní bonus v hodnotě až 1 500 Kč, který výslednou cenovku ještě více zatraktivní. A pokud se vám přece jen nechce platit celá suma najednou, můžete využít bezkonkurenčních splátek s nulovým navýšením.

Preferujete-li Samsung, pořiďte si třeba Galaxy A34 (od 6 490 Kč). Anebo ještě výkonnější Galaxy A54 (od 8 490 Kč). Pokud však máte omezenější rozpočet, Galaxy A14 za 3 490 Kč bude jistou trefou do černého. Top fotky vykouzlí super 50Mpx foťák Motoroly Moto G32 (4 799 Kč) a chybu rozhodně neuděláte s telefony Xiaomi. Tak třeba s Redmi Note 12 (od 3 699 Kč) s OLED displejem a procesorem Snapdragon si užijete pořádnou zábavu. Jeho profi verzi Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G pořídíte již od 5 999 Kč.

Kompletní nabídku telefonů najdete přímo zde.

Příslušenství za parádní ceny

Pořádné slevy padly také na příslušenství. V kategorii chytrých hodinek pořídíte za 3 190 Kč například Xiaomi Watch S1 GL (původně 4 490 Kč). Za super peníze koupíte i sluchátka Sony, Marshall, JBL nebo třeba Niceboy a sháníte-li dostupné příslušenství ke svému iPadu, dotykové pero FIXED koupíte za 1 183 Kč a pouzdro s klávesnicí EPICO zase za 1 959 Kč. Nezapomeňte u vybraných produktů použít v košíku kód “skola2023”.

TOP sluchátka v akci (u vybraných produktů použijte kód “skola2023”):

Kompletní nabídku akčního příslušenství najdete právě zde.