Obrazovka smrti ve Windows projde výraznou proměnou. Už nebude modrá

Microsoft mění vzhled legendární obrazovky smrti

Zmizí z ní QR kód a smutný smajlík, namísto modré barvy má být zvolena černá

V posledních testovacích sestaveních Windows 11 má obrazovka zelenou barvu

V roce 1985 Microsoft uvedl na trh systém Windows 1.0, který oproti předchozímu systému MS-DOS nabídl plně grafické uživatelské prostředí snadno ovladatelné myší. S Windows 1.0 zároveň debutovala i nechvalně proslulá obrazovka smrti, která se objevila vždy, když systém narazil na nějakou hardwarovou chybu (např. selhání RAM), chybu v ovladači nebo nekompatibilní software.

Označení obrazovka smrti je příhodné – její zjevení totiž znamenalo, že uživatel přišel o veškerou rozpracovanou práci, neboť po několika sekundách obvykle následoval restart celého počítače. Microsoft pro tuto obrazovku zvolil modré podbarvení, takže se v široké komunitě vžil termín Blue Screen of Death (BSoD), tedy modrá obrazovka smrti.

Trapas při uvedení Windows 98

Přestože obrazovka smrti byla součástí již Windows 1.0, nejčastěji se s ní setkávali uživatelé systému Windows 95 a 98. Tyto systémy byly obecně náchylnější na chyby způsobené konflikty ovladačů a nestabilním softwarem.

Nepříjemným momentem byla veřejná prezentace systému Windows 98 za přítomnosti šéfa Microsoftu Billa Gatese v roce 1998 – po připojení skeneru počítač přímo na pódiu zhavaroval, přestože si měl s připojením hardwaru za běhu poradit.

Po přechodu na jádro Windows NT byly následující generace Windows (2000, XP a další) na modrou obrazovku smrti méně náchylné, nicméně čas od času se objevila, pochopitelně v tu nejnevhodnější chvíli.

Ve Windows 8 obrazovka smrti prodělala designovou proměnu – přibyl na ni smutný smajlík a QR kód, který uživatelům umožnil snadněji najít informace o chybě. Jak ale ukazuje nejnovější blogový příspěvek – smajlík i QR kód z obrazovky smrti zmizí, stejně tak i ikonická modrá barva.

Obrazovka smrti zčerná a přijde o smajlíka

Microsoft plánuje pro příští verzi Windows 11 vzhled obrazovky smrti dramaticky zjednodušit – podobat se bude spíše instalačnímu procesu. Microsoft tuto změnu obhajuje tím, že má lépe vyhovovat principům návrhu Windows 11 a má uživatele dostat zpět do produktivity co nejrychleji. Na obrazovce stále budou uvedené důvody problému, zmizí však QR kód i smutný smajlík.

V testovacích sestaveních Windows 11 má obrazovka zelenou barvu, ve výsledku by ale měla být černá. Americký zkratka BSoD by se tak měnit neměla, jenom se její význam změní na Black Screen of Death.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.