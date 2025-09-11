TOPlist

Oblíbená sluchátka JBL Tour One M2 jsou nyní v úžasné slevě, navíc s tříletou zárukou zdarma

11. 9. 16:30
Oblíbená sluchátka JBL Tour One M2 jsou nyní v úžasné slevě, navíc s prodlouženou zárukou zdarma

JBL nabízí sluchátka z nejprémiovější řady Tour nyní v bezkonkurenční slevě ve výši 28 % za skvělých 4 999 Kč!

Proč byste si měli vybrat sluchátka JBL Tour One M2

Sluchátka přes hlavu, JBL Tour One M2, disponují skvělým potlačením hluků a stejně skvěle dokáží zvuky propouštět. Funkci Ambient Aware, tedy propouštění zvuku z okolí, jistě oceníte na rušných místech, kde potřebujete slyšet zvuk dopravních prostředků. Zvuk od JBL je zárukou kvality, legendární JBL PRO Sound si můžete vychutnat i se těmito sluchátky.

Oblíbená bezdrátová sluchátka JBL Tour One M2

Tříletá záruka potvrzuje kvalitu

Hodně sluchátek je již po 2 letech zralých na odpis. JBL nicméně u tohto modelu nabízí možnost prodloužení záruky o 1 rok. JBL Tour One M2 jsou vskutku kvalitní sluchátka, která nabízí široké spektrum funkcí. Sledujete rádi filmy se sluchátky? Funkce Spatial Sound se postará o to, aby byl zvuk výraznější v prostoru. Pokud si potrpíte na kvalitu zvuku, tato JBL sluchátka lze vyladit do těch nejmenších detailů, funkce Personi-Fi 2.0 se postará o to, aby byla každá frekvence přizpůsobena přesně vašemu sluchu.

Jak prodlouženou záruku uplatnit?

 

Tato akce je časově omezená. Sluchátka JBL Tour One M2 můžete získat ve slevě 28 % za pouhých 4 999 Kč! Nabídka je platná pouze do 22. září 2025 a pořídit si je můžete ve dvou barvách, černé a nebo v neokoukané barvě champagne na JBL.cz nebo u atorizovaných prodejců.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

