O2 využilo příležitosti: představilo nové tarify pro mladé, začínají od 300 korun

O2 představilo tarify pro mladé, kterými alespoň částečně zastíní konkurenci

V nabídce je například základní datově neomezený tarif za 699 Kč měsíčně

Zůstal však také i tarif s 3 GB dat za 299 Kč a je určen všem do 26 let

Operátor O2 se na konci léta vytasil s revitalizovanou nabídkou tarifů pro mladé. V řadě You stále nabízí čtveřici tarifů, nově však dva z nich neomezené. Zkrátka nepřijdou však ani velmi nenároční uživatelé s nižším měsíčním rozpočtem. O2 tímto navazuje na Vodafone, který uvedl své nové tarify minulý týden.

Konec léta je tradičně zaměřen na studenty, žáky a obecně se nese v duchu „zpátky do školy“. Sem spadají vlastně i nové tarify O2 You, které jsou podpořeny marketingovou kampaní s tvářemi O2, zpěvákem Benem Cristovaem a rapperkou Annabelle.

Tarify za 300 i 900 korun

Dobrou zprávou je, že základní tarif zůstává. Ten se jmenuje You 3 GB dat (také Můj první tarif) a je určen těm skutečně nenáročným klientům. Za 299 Kč měsíčně má 3 GB dat, 120 minut do všech sítí a kompletně zpoplatněné SMSky. Součástí balíčku je také 1× v měsíci akce Data naplno, kdy si na 24 hodin aktivujete neomezený datový balíček.

Právě služba Data naplno je de facto jediným vylepšením tohoto tarifu, který byl dostupný již dříve a dostupný hlavně zůstává. Novinkou je tarif You 10 GB, se kterým dosáhnete na neomezené volání, SMS a 10 GB dat s maximální rychlostí. You 10 GB stojí 499 Kč měsíčně a službu Data naplno poskytuje zdarma hned 5× v měsíci.

Následné dva tarify budou důsledkem rošády, kterou O2 provedlo. Zbavilo se prostředního tarifu s 5 GB dat, ten nahradil výše zmíněný 10GB tarif. Namísto celkem zajímavého 20GB tarifu s cenou 549 Kč však nyní zákazníci mají k dispozici datově neomezený tarif You Neo s rychlostí do 20 Mb/s. Zbytek výbavy jsou neomezené SMSky i volání, navrch 35 GB v zemích evropského roamingu a 5× neomezená rychlost díky Data naplno. Cena je 699 Kč měsíčně.

Nejvyšší tarif pro mladé jménem You Neo Max 5G přináší prakticky stejnou výbavu jako první ze dvou neomezených tarifů. Jen s tím rozdílem, že má neomezenou i rychlost a 45 GB pro cestování po Evropě. Jeho cena je 899 Kč měsíčně a je evidentní, že je vyloženě pro náročnou klientelu.

O2 TV a HBO Max zdarma

Dlužno doplnit, že O2 k dvěma vyšším tarifům You Neo a Neo Max 5G dává jako dárek 12 měsíců O2 TV Air Modrá s balíčkem Kino, jehož součástí je i předplatné streamovací služby HBO Max rovněž na 12 měsíců.

Dále platí také slevová akce pro klienty Air Bank, kteří obdrží 300korunový cashback v případě, že jim na účet přijde měsíčně alespoň 10 tisíc korun a z tohoto účtu hradí fakturu operátora ve výši alespoň 600 korun. Nové tarify You jsou k dispozici ode dnešního dne a jsou již zavedeny v ceníku. Podmínkou pro jejich sjednání je maximální věk do 26 let.

Novinky ukázal i Vodafone

Nové tarify O2 přichází bezprostředně poté, co se obnovenou nabídkou pro mladé vytasil Vodafone. Ten nabízí trio tarifů: Basic+, Super+ a Premium 5G. Všechny jsou neomezené, kopírují vlastně klasickou nabídkou datově neomezených tarifů pro všechny, jen přináší nižší ceny. Základní vyjde na 577 Kč bez ISIC a 487 Kč po předložení platného ISIC průkazu.

O2 ve srovnání se svou konkurencí nabízí alespoň základní 3GB tarif za 299 korun. Na druhou stranu je velká škoda, že modrý operátor přestal nabízet tarif You 20 GB dat, který podle starého ceníku z první poloviny letošního roku stál 549 Kč. Ekvivalentem je nyní bohužel výrazně dražší You Neo za 699 Kč měsíčně.

Třetí do party, T-Mobile, se omezuje na trojici tarifů pro mladé. Základní 10GB vyjde na 480 Kč měsíčně, pak je tu tarif Neomezená data s 10Mb/s omezením rychlosti za 700 Kč měsíčně a nakonec skutečně neomezený tarif za 905 Kč měsíčně. Školákům od 6 do 15 let pak T-Mobile ještě nabízí tarif Junior, který nabízí 3 GB dat, 150 minut volání a 150 SMS a nechybí ani služba Pořád online. Tyto tarify T-Mobile představil již vloni, letos tak pravděpodobně velkou obměnu nechystá.