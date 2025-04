O čem si povídají delfíni? Umělá inteligence od Googlu se snaží rozklíčovat jejich řeč

Google ve spolupráci s vědci vytvořil AI pro komunikaci s delfíny

Model DolphinGemma pomáhá nacházet komunikační vzorce a předvídá, jaké budou následovat

Díky tomu bychom v budoucnu mohli s delfíny efektivně komunikovat a rozumět jim

Delfíni obecně platí za jedny z nejinteligentnějších tvorů na naší planetě. Své místo mají nejen v mořích a oceánech, ale také v lidské mytologii, která je těmito savci fascinována už od starověku. Chytrost a vynalézavost delfínů se stala předmětem nejedné vědecké studie, přičemž jednou z klíčových otázek je, zda jim někdy dokážeme porozumět. Na tuto otázku se nyní snaží odpovědět skupina vědců ve spolupráci s Googlem, jenž se pokouší porozumět skřehotání a cvakání těchto vodních savců.

AI od Googlu pomáhá porozumět delfínům

U příležitosti Národního dne delfínů, který se konal na začátku tohoto měsíce, spustil Google ve spolupráci s vědci z Georgijské technické univerzity a výzkumným týmem z Wild Dolphin Project (WDP) trénování velkého jazykového modelu nazvaného DolphinGemma. Tato AI pomáhá vědcům studovat, jak delfíni komunikují, přičemž v budoucnu by mohl zjistit i to, co si mezi sebou povídají.

Hlavním cílem WDP je pozorování, analýza komunikace a sociálních interakcí delfínů. Podařilo se jim například najít vztah mezi určitými zvuky s chováním těchto savců. Kupříkladu charakteristické pískání obvykle používají delfíní matky, aby se znovu shledaly se svými mláďaty, zatímco pulzující skřeky jsou často pozorovány během soubojů a klikací bzučení se často používá při námluvách, nebo při pronásledování žraloků. Jak v tomto figuruje umělá inteligence? Na základech otevřeného modelu Gemma vytvořil Google nový model s názvem DolphinGemma, který porozumění delfínům značně urychluje.

Pracovníci z WDP shromáždili řadu akustických záznamů volně žijících delfínů skvrnitých, s jejichž interpretací jim model DolphinGemma vypomáhá a hledá v nich vzory. Kupříkladu pokud po skřehotání následují dvě písknutí, AI je schopna rychle vyhodnotit, jak často tímto způsobem delfín komunikuje a v jakých situacích tuto sekvenci používá nejčastěji. Jakmile DolphinGemma tyto vzorce pochopí, pokouší se zároveň předpovídat, co za zvuky budou následovat. DolphinGemma tímto vědcům usnadňuje rozpoznávání těchto vzorců a snižuje potřebu lidského zásahu, který by v podstatě trval déle. Díky tomu možná již brzy pochopíme, o čem si delfíni povídají.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.