Nvidia řeší další problémy s novými grafikami, tentokrát jim chybí jádra

Nejnovější grafické karty od Nvidie mají na kontě další problém

Někteří uživatelé zakoupili modely s nižším počtem vykreslovacích jader

Potíže se naštěstí týkají jen malého procenta uživatelů

Nvidia patří mezi největší výrobce grafických karet na světě a v mnoha ohledech platí, že jejich karty jsou standardem. Neznamená to ovšem, že by jejich produkty byly dokonalé a bez chyb. V případě posledních karet s označením RTX 5090 a 5070 Ti se dá najít chyb více – u první zmíněné se nedávno objevily problémy s možným tavením konektorů připojených ke zdroji, v případě obou nyní musí Nvidia řešit další problém, pro mnohé závažnější.

Další problém pro Nvidii

O co jde? Nvidia potvrdila, že dodala některé grafické karty s označením RTX 5090, RTX 5090D a dokonce i některé RTX 5070 Ti, u kterých chyběly vykreslovací jednotky. Jinými slovy zákazníci dostali méně, než za kolik si zaplatili. O tomto neduhu původně informoval server TechPowerUp, který kromě oficiálního stanoviska společnosti Nvidia zmínil také možnost, že zákazníci se špatnými grafickými kartami mohou požadovat náhradu.

„Identifikovali jsme vzácný problém, který se týká méně než 0,5 % (půl procenta) grafických procesorů GeForce RTX 5090 / 5090D a 5070 Ti, které mají o jeden ROP méně, než je uvedeno. Průměrný dopad na grafický výkon je 4 %, bez dopadu na pracovní zátěže AI a Compute. Postižení spotřebitelé se mohou obrátit na výrobce desky a požádat o výměnu. Výrobní anomálie byla opravena,“ uvedl pro server The Verge PR ředitel Nvidie Ben Berraondo.

V globálním měřítku to nezní jako velké číslo uživatelů, kteří by obdrželi kartu s menším počtem grafických procesorů, zejména proto, že na pultech obchodů na začátku prodeje nebylo mnoho modelů 5090, stejně tak to ani neznamená radikálně velký zásah do výkonu. Jde však o další přešlap, která má Nvidia se svými nejnovějšími kartami na kontě – včetně problémů s ovladači při spuštění (včetně některých přetrvávajících problémů s černou obrazovkou, které Nvidia stále vyšetřuje) a některých tavících se napájecích konektorů.