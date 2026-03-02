TOPlist

Nutnost pro fandy Formule 1? Tyhle chytré hodinky Tag Heuer vypadají božsky

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 3. 13:30
0
Hodinky Tag Heuer pro fanoušky Formule 1
  • Tag Heuer si připravil unikátní hodinky pro fanoušky Formule 1
  • Luneta a ciferník vždy prozradí, jaký se aktuálně jede závod
  • Cena hodinek přesahuje 60 tisíc korun

Už tento týden startuje nová sezona Formule 1, která přinese spoustu výzev – nové monoposty, nová pravidla, nové stáje. Švýcarská hodinářská značka Tag Heuer, která se od loňského roku v F1 stará o oficiální časomíru, připravila pro fanoušky nejrychlejších závodních vozů exkluzivní edici svých hodinek Calibre E5. K jejich pořízení ale bude potřeba rozbít nejedno prasátko.

Hodinky Tag Heuer pro fanoušky Formule 1

Značka Tag Heuer je s Formulí 1 pevně spjatá. Nejen, že se do tohoto kolotoče vrací v roli časoměřiče, navíc ještě v minulosti sponzorovala vybrané týmy – Ferrari, McLaren a nyní RedBull Racing.

Chytré hodinky Tag Heuer pro fanoušky F1
Chytré hodinky Tag Heuer pro fanoušky F1

Nové hodinky Tag Heuer s tematikou Formule 1 mají základ ve 45mm modelu Connected Calibre E5. Mají titanové pouzdro (grade 2), které je na povrchu kartáčované, pískované a poté pokryté diamanto-karbonovým povlakem. Luneta obklopující 1,39″ kruhový displej je rozčleněna podle jednotlivých fází závodního víkendu – od prvních tréninků, přes kvalifikaci až po hlavní závod (se sprintovým víkendem tedy nepočítá).

S lunetou umí spolupracovat speciální ciferník Race Track, který ukazuje, ve které fázi závodního víkendu se právě nacházíme. Tento ciferník se zároveň mění podle toho, jaký závod se aktuálně jede – pro každý z nich je připravené schéma okruhu překrývající digitálně zobrazený čas.

Na hodinkách běží vlastní proprietární systém od Tag Heuer, který je prošpikován grafikou a zvuky z prostředí Formule 1 – upozornění jsou například doprovázena stejným zvukem jako je úvodní tón vysílačky. Majitelé hodinek navíc získají přístup ke speciální aplikace The Formula One, která zobrazuje kalendář závodů, výsledky, časy a další informace o šampionátu.

Cena a dostupnost

Hodinky Tag Heuer Connected Calibre E5 x Formula One budou k dispozici od 3. března, dodávány budou se dvěma různými řemínky – s koženým imitujícím texturu karbonu, a poté s textilním, který má být pohodlný na celodenní nošení. Cenu hodinek je stanovena na 2 550 dolarů (asi 63 300 korun s DPH).

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Magenta AI
Už nikdy nebudete volat jako dřív: T-Mobile do vašich hovorů pustí umělou inteligenci
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
2
Motorola Razr Fold v ruce uživatelky
Motorola vstupuje do světa knížkových skládaček: Razr Fold míří na špičku výdrží i fotovýbavou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:46
0
Motorola Edge 70 Fusion v zelené barvě
Motorola Edge 70 Fusion: tenčí tělo, stejná výdrž a lepší výkon
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 8:42
4
Dubaj v noci
Operátoři rozdávají Čechům uvězněným na Blízkém východě mobilní internet zdarma
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 6:00
1

Kapitoly článku