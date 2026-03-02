Nutnost pro fandy Formule 1? Tyhle chytré hodinky Tag Heuer vypadají božsky

- Tag Heuer si připravil unikátní hodinky pro fanoušky Formule 1
- Luneta a ciferník vždy prozradí, jaký se aktuálně jede závod
- Cena hodinek přesahuje 60 tisíc korun
Už tento týden startuje nová sezona Formule 1, která přinese spoustu výzev – nové monoposty, nová pravidla, nové stáje. Švýcarská hodinářská značka Tag Heuer, která se od loňského roku v F1 stará o oficiální časomíru, připravila pro fanoušky nejrychlejších závodních vozů exkluzivní edici svých hodinek Calibre E5. K jejich pořízení ale bude potřeba rozbít nejedno prasátko.
Hodinky Tag Heuer pro fanoušky Formule 1
Značka Tag Heuer je s Formulí 1 pevně spjatá. Nejen, že se do tohoto kolotoče vrací v roli časoměřiče, navíc ještě v minulosti sponzorovala vybrané týmy – Ferrari, McLaren a nyní RedBull Racing.
Nové hodinky Tag Heuer s tematikou Formule 1 mají základ ve 45mm modelu Connected Calibre E5. Mají titanové pouzdro (grade 2), které je na povrchu kartáčované, pískované a poté pokryté diamanto-karbonovým povlakem. Luneta obklopující 1,39″ kruhový displej je rozčleněna podle jednotlivých fází závodního víkendu – od prvních tréninků, přes kvalifikaci až po hlavní závod (se sprintovým víkendem tedy nepočítá).
S lunetou umí spolupracovat speciální ciferník Race Track, který ukazuje, ve které fázi závodního víkendu se právě nacházíme. Tento ciferník se zároveň mění podle toho, jaký závod se aktuálně jede – pro každý z nich je připravené schéma okruhu překrývající digitálně zobrazený čas.
Na hodinkách běží vlastní proprietární systém od Tag Heuer, který je prošpikován grafikou a zvuky z prostředí Formule 1 – upozornění jsou například doprovázena stejným zvukem jako je úvodní tón vysílačky. Majitelé hodinek navíc získají přístup ke speciální aplikace The Formula One, která zobrazuje kalendář závodů, výsledky, časy a další informace o šampionátu.
Cena a dostupnost
Hodinky Tag Heuer Connected Calibre E5 x Formula One budou k dispozici od 3. března, dodávány budou se dvěma různými řemínky – s koženým imitujícím texturu karbonu, a poté s textilním, který má být pohodlný na celodenní nošení. Cenu hodinek je stanovena na 2 550 dolarů (asi 63 300 korun s DPH).