Nubia chystá dvě nové skládačky pro globální trh, včetně první ve stylu knížky

27. 11. 9:00
Rendery Nubia Flip 3
Na trhu se skládačkami začíná být pomalu těsno. Segmentu sice stále dominuje Samsung, nicméně stále více výrobců se hlásí o slovo a nejde jen o značky, které jsou u nás dobře známé, ale i o čínské výrobce, jež sice nepatří mezi žádné trpaslíky, ale na globálním trhu nemají nejsilnější pozici. Jedním z nich je také čínské ZTE, které v rámci své značky Nubia se už dříve snažilo zaujmout zákazníky skrze véčko Flip 2. Nyní to vypadá, že se blíží nástupce, kterého by na globálním trhu mohla doprovodit také skládačka ve stylu knížky.

Nové skládačky na obzoru?

Známý leaker Evan Blass nyní zveřejnil designové rendery modelů Nubia Flip 3 a nového Nubia Fold. Druhý z nich bude prvním skládacím telefonem této značky ve stylu knížky, do kterého se nejeden výrobce nechce zrovna dvakrát pouštět, především kvůli technické náročnosti a vyšším nákladům. Rendery Nubie Flip 3 odhalují velký displej přes celou plochu vnější poloviny, což je vylepšení oproti menšímu displeji u předchozího modelu Flip 2. Snímky také ukazují duální fotoaparát se dvěma výřezy pro objektivy různých velikostí.

Rendery Nubia Fold
Rendery zařízení Nubia Fold

Podle uniklých renderů by se skládací telefon mohl prodávat v černé nebo bílé barvě. Zdá se také, že má celkem tři tlačítka, včetně tlačítka napájení a ovládání hlasitosti, a překvapením je také dvojice pinů pro připojení příslušenství. Dále rendery modelu Nubia Fold ukazují velký zadní fotoaparát se třemi snímači a LED bleskem. Vnitřní flexibilní displej má v pravém horním rohu výřez pro fotoaparát.



Jak se vám líbí Nubia Air?



ZTE zatím oficiálně nepotvrdilo ani model Nubia Flip 3, ani Nubii Fold, ale oznámení je pravděpodobně již na spadnutí, Otázkou zůstává, zda se oba modely dostanou také na náš trh. Ohebné véčko Nubia Flip 2 se na našem trhu prodává, a to za poměrně sympatickou cenu 17 990 korun. Nutno podotknout, že pokud nechcete čekat na nástupce, můžete v rámci akce Black Friday pořídit současný model za velmi příznivou cenu 15 990 korun.

