Nový Niceboy Vulcan rozjede každou párty. Slibuje výkon 80 W a výdrž až 12 hodin

- S reproduktorem Niceboy Vulcan ticho rozhodně nebude
- Slibuje totiž výkon 80 W a také výdrž až 12 hodin na jedno nabití
- Se speciální zaváděcí cenou můžete ušetřit příjemných 20 procent
Značka Niceboy je známá především svým audiopříslušenstvím, ať už jde o sluchátka, či reproduktory, nicméně v portfoliu má i chytré hodinky, akční kamery, herní příslušenství či spotřebiče zapadající (nejen) do chytré domácnosti. Nyní se její nabídka rozrostla o nový reproduktor, který ocení především ti uživatelé, již rádi se svou hudbou cestují. S novinkou jménem Niceboy Vulcan totiž rozhodně nebude na žádném místě ticho jako v kostele.
Niceboy reproduktor pro každou párty
Pokud jde o rozměry, patří Vulcan mezi středně velké reproduktory, které sice do kapsy nestrčíte, na druhou stranu si ale při jejich přenášení nestrhnete záda – výška je 21 centimetrů, délka 36 centimetrů, šířka 13 centimetrů a hmotnost se zastavila na 3,25 kilogramech. Tím hlavním tahákem je nicméně výkon 80 wattů, který rozhodně jen tak nepřeslechnete, i díky pasivním membránám, které zvýrazňují basovou složku. Výhodou je také odolnost proti vodě dle standardu IPX5, takže vás nepřekvapí ani lehký déšť, když budete zařízení přenášet s pomocí jeho integrované rukojeti.
Hlasitý zvuk je jedna věc, ta druhá je výdrž na jedno nabití. Tady slibuje Niceboy Vulcan až 12 hodin díky baterii s kapacitou 7 500 mAh, přičemž nabíjení se provádí skrze standardní USB-C. Možností, jak do reproduktoru dostat oblíbenou hudbu, je hned několik – například skrze Bluetooth 5.3, microSD kartu, USB kabel nebo také s využitím AUX. Poslední možností je poté integrované FM rádio. Díky funkci True Wireless není ani problém propojit dva reproduktory dohromady a vytvořit tak prostorový zvuk.
Jak už je dnes samozřejmostí, také Niceboy Vulcan disponuje stylovým LED osvětlením, které si můžete přizpůsobit, ale také vypnout, pokud na ně zrovna nemáte náladu. Nechybí ani automatické párování či vypínání po 15 minutách nečinnosti, aby se zbytečně nevybíjela baterie. Občas může přijít vhod také možnost odbavit telefonní hovory díky integrovanému mikrofonu. Za Vulcan si Niceboy řekne o částku 2 999 korun, nicméně aktuálně lze díky zaváděcí ceně ušetřit příjemných 20 procent a reproduktor pořídit za 2 399 korun.