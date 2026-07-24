Nový Fold 8 se umí sám opravovat. Samsung tak zřejmě vyřešil letitý problém s ohybem

- Modely Galaxy Z Fold 8 a Fold 8 Ultra jsou plné zajímavých inovací
- Samsung u nich dost možná také vyřešil problém, se kterým se potýkají všechny předchozí generace
Nové skládačky od Samsungu jsou konečně oficiálně venku a dorazila rovnou trojice telefonů. Véčkový model Flip 8 doplnila dvojice skládaček z řady Fold v podobě telefonů Fold 8 a Fold 8 Ultra. První jmenovaný se vyznačuje displejem orientovaným více na šířku a druhý se stal v rámci této řady premiérovým modelem s označením Ultra. Oba navíc možná disponují technologií, která by mohla výrazně změnit pravidla hry.
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Problém, se kterým se potýkají všechny skládačky
Alfou a omegou skládacího telefonu je samozřejmě ohebný displej v kombinaci s pantem, který slouží k ohnutí panelu a složení telefonu. A právě zde se tvoří jeden z největších problémů, se kterým se potýkají všechny skládací telefony. Rýha, předěl, mezera – můžeme tomu říkat, jak chceme, ale výraznou drážku mezi polovinami skládacího displeje mají skoro všechny skládačky.
V poslední době se sice výrobcům daří tento prvek výrazně redukovat a u moderních skládacích telefonů je patrný opravdu minimálně, a to jak okem, tak dotekem, ale zcela bez předělu prozatím není žádný displej. A i kdyby ano, problém nastává po delší době používání – tato rýha se totiž s opakovaným otevíráním a zavíráním zvětšuje a stává se čím dál viditelnější i patrnější.
I think a video tells the story much better.
Here's a crease comparison between four foldable phones:
Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold8, OPPO Find N6, and vivo X Fold6.
What impressed me most about the Galaxy Z Fold8 isn't just how shallow the crease is, but how well it holds up… pic.twitter.com/GkkU6VwRxn
— Ice Universe (@UniverseIce) July 23, 2026
Samsung zřejmě přišel s řešením
Nové skládačky Galaxy Z Fold 8 a Fold 8 Ultra mají tento předěl velmi malý, ale zcela eliminovat se ho nepovedlo. Daleko důležitější je ale to, že dle nejnovějších informací se Samsungu povedlo dramaticky snížit postupné prohlubování této rýhy, což je rozhodně dobrá zpráva. A že by se mohlo jednat o „gamechanger“, ukazuje srovnání s loňským modelem Galaxy Z Fold 7.
Ten byl totiž při své premiéře prezentován jako takřka bez předělu, ale stačí ho postavit po roce používání vedle nového Galaxy Z Fold 8 a rázem je vidět, jak se tato rýha prohloubila. To by ale u nové generace hrozit nemělo, protože dle známého informátora Ice Universe mají oba Foldy 8 schopnost částečné samoregenerace, což znamená, že se jejich předěl sám opravuje.
Pravdu ukáže až čas
Informátor čerpal od svého zdroje ze Samsungu, dle kterého vykázal prototyp Foldu 8 i po třech měsících intenzivního testování minimální zvětšení rýhy. Podělil se ale i o vlastní zkušenost – informátor uvedl, že když ráno otevřel Fold 8, předěl sice byl výraznější než den předtím, ale když jej nechal 10 minut otevřený, displej se vrátil do takřka původního stavu.
Za touto automatickou regenerací pravděpodobně stojí kombinace přepracovaného pantu, který lépe rozkládá namáhání panelu, a technologie konstrukce displeje Flex Titanium. Vypadá to opravdu zajímavě, a pokud Fold 8 a Fold 8 Ultra umí takto odolávat zubu času, Samsung si může pogratulovat. Jaká je realita ale ukáže až čas a opravdu pořádná zátěž.