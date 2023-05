Nový Bing vyzkoušíte i bez účtu. Pokec s AI ale bude omezený

Microsoft rozšiřuje dostupnost svoji službu Bing Chat mezi širší publikum. Pokec s umělou inteligencí byl zpočátku omezen na uživatele s pozvánkou, poté jej Microsoft zpřístupnil všem uživatelům s účtem u Microsoftu. Brzy ale odpadne i tato podmínka.

Podle šéfa divize Bing Michaela Schechtera začíná Microsoft zavádět přístup k Bing Chatu i pro neregistrované uživatele, ovšem s několika omezeními. Tím hlavním bude omezení délky konverzací – zatímco přihlášení uživatelé mohou umělé inteligenci položit v rámci jedné relace až 20 dotazů, u nepřihlášených to bude pouze pět.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations.

— Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023