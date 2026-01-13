Novoroční slevy na Nintendo: za zlomek ceny koupíte Cyberpunk i futuristické závody Fast Fusion

- Do obchodu Nintendo eShop dorazila hned po novém roce další várka slev
- Za výhodnější ceny je k dispozici skoro 4 000 titulů
- Mezi nimi jsou klasiky jako Cyberpunk, ale i Split Fiction, ideální hra pro dva hráče
Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo bezmála 4 000 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří sportovní simulátory od EA a 2K, výhodná cena je také u Cyberpunku 2077 nebo Split Fiction.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.
Split Fiction
- Sleva: 25 % (původní cena 1 199 Kč, nyní 899,25 Kč)
- Žánr: adventura pro dva
- Hodnocení Metacritic: 91/100
- Platnost slevy: do 11. ledna 2026 (ale stále běží)
Hry od studia Embrace a Josefa Farese se vžily jako ty nejlepší pro lokální „gaučový“ multiplayer. Ať už jde o strhující rodinné drama It Takes Two (mimochodem hru roku 2021) nebo příběh o dvou vězních A Way Out. Nový počin jménem Split Fiction vás táhne do role dvou žen, Mio a Zoe, vyhořelých spisovatelek, které v rámci speciálního projektu prožívají příběhy svých knih na vlastní kůži.
Hra se vyznačuje nenáročnou „casual“ hratelností, takže je ideální pro sváteční hráče, například partnera/partnerku či ratolest. Malou nevýhodou je pouze absence češtiny, jinak jde o ideální zábavu na několik večerů s příchutí lokálního multiplayeru na jednom gauči. Sleva není velká, ale hra vyšla teprve v červnu loňského roku.