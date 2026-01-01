Novoroční pohodička na Disney+: máme pro vás přehled novinek, které musíte vidět

- Co sledovat v novém roce na Disney+? Náš výběr vám poradí
- Mezi to nejzajímavější patří třeba nový temný seriál Krása nebo dokument s Willem Smithem
Máme tu nový rok 2026 a s ním nesmí chybět ani náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se podívá na streamovací platformu Disney+. Novinek je jako tradičně celkem dost, mezi nimi třeba body horor seriál Krása s Bellou Hadid, třetí pokračování seriálu Jen mi dál lži nebo marvelovský Wonder Man. Na své si přijdou i fanoušci Jasona Bourna, protože na Disney+ zamíří celá kolekce filmů s tímto hrdinem.
Krása (The Beauty)
- Datum premiéry 1. řady: 22. ledna 2026
- Hrají: Rebecca Hall, Evan Peters, Anthony Ramos, Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Bella Hadid
Thriller odehrává se ve světě vysoké módy, kde mezinárodní supermodelky umírají strašlivými a záhadnými způsoby. Agenti FBI Cooper Madsen (Evan Peters) a Jordan Bennett (Rebecca Hall) pátrají v Paříži po pravdě, která vede k sexuálně přenosnému viru – ten proměňuje lidi v ztělesnění fyzické dokonalosti, ale s fatálními následky.
Seriál v produkci Ryana Murphyho (známého z American Horror Story nebo seriálové ságy Monstrum od Netflixu) slibuje body horor, korupci a napětí mezi krásou a smrtí, s hvězdným obsazením jako Rebecca Hall, Evan Peters, Ashton Kutcher či Bella Hadid. Premiéra je plánována na 22. ledna 2026 na Disney+, s prvními třemi epizodami hned na startu.
Jen mi dál lži (Tell Me Lies)
- Datum premiéry 3. řady: 13. ledna 2026
- Hrají: Walker Scobell, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Virginia Kull, Leah Jeffries
Třetí řada dramatického seriálu Jen mi dál lži pokračuje v emocemi nabitém vyprávění o Lucy a Stephenovi, jejichž toxický vztah se rozvíjí i roky po konci univerzity. Tvůrci tentokrát slibují zralejší pohled na následky jejich rozhodnutí a hlubší sondu do toho, jak se drobná lež může proměnit v celoživotní traumata.
Nové epizody staví na střetu minulosti a přítomnosti – s postavami, které se musejí poprat s tím, co si o sobě kdy navzájem namluvily. Série se stále opírá o kvalitní herecké výkony a syrový tón, který rezonuje zejména mezi mladší dospělou generací hledající realistické zobrazení moderních vztahů. Hned 13. ledna budou k dispozici dvě první epizody, další díl pak každé úterý.
Od pólu k pólu s Willem Smithem (Pole to Pole with Will Smith)
- Datum premiéry: 14. ledna 2026
- Účinkuje: Will Smith
Po úspěchu dokumentů Vítejte na planetě Zemi se Will Smith znovu vydává na cesty – tentokrát skutečně „od pólu k pólu“. Nová série pro Disney+ sleduje jeho dobrodružnou výpravu z Arktidy až na Antarktidu, napříč extrémními podmínkami a různými ekosystémy. Cílem projektu je ukázat nejen krásu planety, ale i dopad klimatických změn na život lidí a zvířat.
Seriál kombinuje dechberoucí záběry z natáčení v terénu, vědecké poznatky i osobní úvahy moderátora. Oblíbený herec Will Smith (Fresh Prince, Muži v černém) zde působí nejen jako průvodce, ale i jako vypravěč, který prostřednictvím setkání s místními komunitami propojuje globální témata s lidskými příběhy.
Wonder Man (Wonder Man)
- Datum premiéry: 27. ledna 2026
- Hrají: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Lauren Glazier, Byron Bowers, Phumzile Sitole, Jere Burns
Wonder Man představí Simona Williamse, herce a bývalého miliardáře, který získá superschopnosti díky experimentu společnosti Ionic Energy. V rámci Marvel Cinematic Universe má jít o odlehčenější, satirický pohled na hollywoodský byznys z pohledu superhrdiny, který sám balancuje mezi slávou a odpovědností.
Seriál by měl nabídnout propojení s tituly jako WandaVision a Shang-Chi, přičemž postava Wonder Mana má v budoucnu sehrát významnější roli i na filmovém plátně. Režii vede Destin Daniel Cretton (Tokyo Vice, Shang-Chi a legenda o deseti prstenech) a v titulní roli se objeví Yahya Abdul-Mateen II (My, Matrix 4).
Kolekce filmů Jason Bourne
Disney+ uvede v lednu kompletní kolekci filmů o agentovi Jasonu Bournovi, od Agent bez minulosti (2002) až po Jason Bourne (2016). Fanoušci se tak dočkají jednotného balíčku všech dílů i spin-offu Bournovo dědictví, a to poprvé v upravené 4K kvalitě se zremasterovaným zvukem Dolby Atmos. V roce 2026 totiž uplyne 10leté výročí od premiéry posledního filmu s titulním agentem.
Sled událostí kolem Bourneovy identity patří k nejvlivnějším špionážním ságám moderní kinematografie, která redefinovala akční žánr díky realistickému stylu a fyzické akci. Kolekce na Disney+ zároveň připravuje půdu pro chystaný televizní reboot, o němž se hovoří jako o pokračování s novou generací agentů.