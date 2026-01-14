Nové Veo 3.1 od Googlu útočí na sociální sítě, zvládá vertikální video ve 4K rozlišení

- Model Veo 3.1 přináší nativní podporu vertikálního formátu 9:16, který je klíčový pro YouTube Shorts či TikTok
- Vylepšená funkce Ingredients to Video výrazně zlepšuje vizuální konzistenci postav a prostředí napříč různými klipy
- Nově lze videa upscalovat až do rozlišení 4K a ověřovat jejich pravost pomocí digitálního vodoznaku SynthID
Google opět posouvá hranice generativního videa, tentokrát s velkým zaměřením na sociální sítě. Jeho nejnovější model Veo 3.1 reaguje na dominanci vertikálního obsahu a tak přináší nástroje, které tvůrcům umožní udržet jednotný vzhled postav napříč celým příběhem. Kromě integrace do YouTube Shorts se uživatelé dočkali také výrazného zvýšení kvality obrazu díky upscalingu do 4K.
Vertikální ingredience dle chuti
Nejvýraznější změnou prošla funkce s názvem Ingredients to Video, kterou Google představil už loni. Google se u aktuální verze 3.1 zaměřil na největší slabinu AI videí – vizuální nestabilitu. A z testování vychází, že to pořád není dokonalé, ale už se to tomu začíná blížit. Nově totiž model dokáže mnohem precizněji sledovat referenční snímky, což v praxi znamená, že vaše postava, pozadí nebo konkrétní textury budou vypadat takřka identicky v každém vygenerovaném klipu.
Pro komunitu tvůrců na sociálních sítích je pak zásadní novinkou nativní podpora vertikálního formátu 9:16. Zatímco dříve bylo možné generovat vertikálně pouze pomocí textových příkazů, nyní tuto možnost získává i zmíněný nástroj založený na obrázkových referencích.
Odpadá tak nutnost zdlouhavého ořezávání v externích editorech, které často vedlo ke ztrátě kompozice. Google tuto funkci rovnou integruje přímo do aplikací YouTube Shorts a YouTube Create, což naznačuje jasný záměr ovládnout trh s krátkými videi pomocí AI asistence.
Kvalita a bezpečnost
Technologický upgrade se dotkl i samotného rozlišení. Ačkoliv se stále nejedná o nativní 4K generování, o kterém Google mluvil v roce 2024, verze 3.1 přináší pokročilý on-platform upscaling. Videa lze nyní exportovat v rozlišení 4K, což je výrazný skok oproti předchozímu limitu 1080p. I samotné Full HD (1080p) prošlo revizí a mělo by nyní nabízet ostřejší a čistší obraz, který by měl být podle Googlu připraven na profesionální postprodukční workflow.
Kromě kreativních nástrojů Google nezapomíná ani na bezpečnost. Všechna videa generovaná skrze Veo 3.1 v sobě nesou neviditelný digitální vodoznak SynthID. V aplikaci Gemini navíc přibyla funkce, která umožňuje nahrát jakékoliv video a dotazem zjistit, zda bylo vytvořeno pomocí umělé inteligence Googlu.
Nové funkce jsou od dnešního dne dostupné v aplikaci Gemini a postupně se rozšiřují do ekosystému pro profesionály, jako jsou Flow, Gemini API či Vertex AI. Pro běžné uživatele se tak Veo 3.1 stává velice silným nástrojem, který v kombinaci s modely jako Gemini 3 Pro a Nano Banana Pro umožňuje přeměnit statické nápady v plynulé filmové sekvence během několika sekund.
Z bláta do louže
Integrací nového Veo přímo do YouTube se tak posouvá celá diskuze o AI břečce na úplně novou úroveň. Už poměrně dlouho jsou sociální sítě plné AI vygenerovaného obsahu nevalné kvality a co do množství toho zrovna neubývá. Jedinou „šancí“ na alespoň trochu použitelné sociální sítě je tak pokrok nástrojů generativní umělé inteligence, které se naštěstí zlepšují velice rychle.
I díky Veo 3.1 tak bude na sítích snad méně té opravdu otřesné a očividně špatné AI břečky a uvidíme třeba i nějakou AI břečku, která není vyloženě odpuzující. Malé, ale přesto vítězství.