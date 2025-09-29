Nové smartwatch s vylepšenými funkcemi pro outdoorové sportovce. Huawei v Paříži představil Watch GT 6 Pro

Na cyklostezce, golfovém hřišti nebo třeba na svahu. Huawei přichází s novými chytrými hodinkami – ty potěší každého sportovního nadšence. Řeč je o Huawei Watch GT 6 Pro, které společnost uvedla v září na představení v Paříži. Inovované sportovní funkce si zamilují zejména cyklisté, pro které Huawei připravil profesionální trasování jízdy. O vylepšené režimy ale nezůstanou ochuzeni ani golfisté, trailoví běžci, lyžaři či potápěči.
Šlápněte do pedálů a objevte špičkové funkce pro cyklisty
Cyklistika se těší stále větší popularitě, což kromě přeplněných cyklostezek dokazují i statistiky společnosti Huawei. Hned po chůzi je cyklistika u uživatelů hodinek z řady GT nejoblíbenější aktivitou, a proto Huawei přichází s novinkou profesionálního trasování jízdy na kole, včetně funkce FTP (Funkční Prahová Hodnota Výkonu). Ta udává maximální průměrný výkon, který dokáže cyklista udržet po dobu jedné hodiny.
Smartwatch lze propojit s externím wattmetrem a díky tomu dokážou hodinky hodnoty FTP automaticky vypočítat. Díky Huawei Watch GT 6 Pro můžete mít nově pod kontrolou klíčové ukazatele, jako jsou srdeční tep, stoupání, rychlost a vzdálenost, a to přímo na svém zápěstí. Užitečnou funkcí, která se stará o vaši bezpečnou jízdu, je také detekce pádu, která rozpozná pád pomocí A+G senzoru a po potvrzení automaticky odešle signál SOS vybraným kontaktům.
Od odpaliště po jamku: chytré hodinky pro lepší hru
U novinky GT 6 Pro, stejně jako u jejího generačního předchůdce, si přijdou na své nadšení golfisté. Pokud mezi ně patříte, budete mít na hodinkách k dispozici databázi s více než 15 000 hřišti s 3D zobrazením a podrobnými informacemi o greenech a bunkrech. Novinkou je však nejen vzhled map, ale i jejich podrobnost, protože se celé uživatelské rozhraní dočkalo kompletního přepracování.
Užijte si zimní sporty naplno – jak na sněhu, tak na ledu
Ač je ještě na zimní sportování trochu brzy, pokud vás v chladnějších měsících láká sjezdovka nebo zápas na ledě, Huawei má něco pro každého. S novou aktualizací budou Watch GT 6 Pro sledovat údaje jako, jsou výkon, tepová frekvence či ujetá vzdálenost a díky odolnému designu a prémiovým materiálům zvládnou i ty nejnáročnější zimní podmínky. Nemusíte se s nimi tedy bát vyrazit na svah a můžete si užít špičkové funkce, které vaši aktivitu pozvednou opět na vyšší úroveň.
Trailový běh i potápění: vyzkoušejte všechny vaše oblíbené sporty
Jestliže vás na cyklistiku, golf, lyžování ani hokej neužije, nevadí, protože Huawei Watch GT 6 Pro disponují více než stovkou sportovních režimů. Vyzkoušet tak můžete řadu chytrých funkcí například pro trailové běžce, kteří ocení zejména GPS systém – díky němu se neztratí ani mimo signál. Nadšence do potápění a vodních sportů pak potěší vysoká vodotěsnost. Na své si ale přijdou i milovníci turistiky nebo třeba fitness.
Chytré hodinky pro každého sportovce Huawei Watch GT 6 Pro jsou již nyní dostupné na oficiálním e-shopu Huawei od 9 499 Kč. K dostání je i standardní verze Huawei Watch GT 6 od od 6 299 Kč. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru exkluzivních kupónů na oficiálním webu Huawei a zapojit se tak do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.