Nové smartwatch s vylepšenými funkcemi pro outdoorové sportovce. Huawei v Paříži představil Watch GT 6 Pro

29. 9. 13:05
Huawei Watch GT 6 Pro na oficiálním tiskovém snímku

Na cyklostezce, golfovém hřišti nebo třeba na svahu. Huawei přichází s novými chytrými hodinkami – ty potěší každého sportovního nadšence. Řeč je o Huawei Watch GT 6 Pro, které společnost uvedla v září na představení v Paříži. Inovované sportovní funkce si zamilují zejména cyklisté, pro které Huawei připravil profesionální trasování jízdy. O vylepšené režimy ale nezůstanou ochuzeni ani golfisté, trailoví běžci, lyžaři či potápěči.

Šlápněte do pedálů a objevte špičkové funkce pro cyklisty

Cyklistika se těší stále větší popularitě, což kromě přeplněných cyklostezek dokazují i statistiky společnosti Huawei. Hned po chůzi je cyklistika u uživatelů hodinek z řady GT nejoblíbenější aktivitou, a proto Huawei přichází s novinkou profesionálního trasování jízdy na kole, včetně funkce FTP (Funkční Prahová Hodnota Výkonu). Ta udává maximální průměrný výkon, který dokáže cyklista udržet po dobu jedné hodiny.

Přehled nejčastěji využívaných sportovních měření u majitelů starších generací hodinek
Smartwatch lze propojit s externím wattmetrem a díky tomu dokážou hodinky hodnoty FTP automaticky vypočítat. Díky Huawei Watch GT 6 Pro můžete mít nově pod kontrolou klíčové ukazatele, jako jsou srdeční tep, stoupání, rychlost a vzdálenost, a to přímo na svém zápěstí. Užitečnou funkcí, která se stará o vaši bezpečnou jízdu, je také detekce pádu, která rozpozná pád pomocí A+G senzoru a po potvrzení automaticky odešle signál SOS vybraným kontaktům.

Od odpaliště po jamku: chytré hodinky pro lepší hru

U novinky GT 6 Pro, stejně jako u jejího generačního předchůdce, si přijdou na své nadšení golfisté. Pokud mezi ně patříte, budete mít na hodinkách k dispozici databázi s více než 15 000 hřišti s 3D zobrazením a podrobnými informacemi o greenech a bunkrech. Novinkou je však nejen vzhled map, ale i jejich podrobnost, protože se celé uživatelské rozhraní dočkalo kompletního přepracování.

Huawei Watch GT 6 Pro a vylepšená aplikace pro hráče golfu
Užijte si zimní sporty naplno – jak na sněhu, tak na ledu

Ač je ještě na zimní sportování trochu brzy, pokud vás v chladnějších měsících láká sjezdovka nebo zápas na ledě, Huawei má něco pro každého. S novou aktualizací budou Watch GT 6 Pro sledovat údaje jako, jsou výkon, tepová frekvence či ujetá vzdálenost a díky odolnému designu a prémiovým materiálům zvládnou i ty nejnáročnější zimní podmínky. Nemusíte se s nimi tedy bát vyrazit na svah a můžete si užít špičkové funkce, které vaši aktivitu pozvednou opět na vyšší úroveň.

Aplikace pro měření lyžování
Trailový běh i potápění: vyzkoušejte všechny vaše oblíbené sporty

Jestliže vás na cyklistiku, golf, lyžování ani hokej neužije, nevadí, protože Huawei Watch GT 6 Pro disponují více než stovkou sportovních režimů. Vyzkoušet tak můžete řadu chytrých funkcí například pro trailové běžce, kteří ocení zejména GPS systém – díky němu se neztratí ani mimo signál. Nadšence do potápění a vodních sportů pak potěší vysoká vodotěsnost. Na své si ale přijdou i milovníci turistiky nebo třeba fitness.

Chytré hodinky pro každého sportovce Huawei Watch GT 6 Pro jsou již nyní dostupné na oficiálním e-shopu Huawei od 9 499 Kč. K dostání je i standardní verze Huawei Watch GT 6 od  od 6 299 Kč. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru exkluzivních kupónů na oficiálním webu Huawei a zapojit se tak do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.

Kapitoly článku