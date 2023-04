Nové informace o Mafia 4: v plánu je multiplayer i propracované stealth prvky

Podle pracovní nabídky by nová Mafia mohla nabídnout propracovanější soubojový systém i kradmý přístup

Tvůrci hledají vývojářskou posilu se zkušeností s multiplayerem a live service prvky

Už před časem se pozorným fanouškům povedlo na profesní sociální síti LinkedIn objevit inzerát, který naznačoval, že vyhlížený – a již dříve oficiálně potvrzený – čtvrtý díl legendární Mafie se v současnosti nachází ve fázi preprodukce ve studiích Hangar 13 (Mafia 3, Mafia: Definitive Edition). Z aktuálních pracovních nabídek navíc nově vyplývá, že by chystané pokračování mohlo obsahovat online prvky a možnost kradmého postupu úrovněmi, který by měl být ve srovnání s předešlými hrami poutavější.

Jednoduché stealth prvky se objevily již v Mafii 3 z roku 2016, kde však podle recenzentů i mnohých hráčů byly spíše do počtu. Zato režim pro více hráčů by byl pro sérii úplnou novinkou. Nad možnou implementací můžeme v tuto chvíli nanejvýš spekulovat, avšak máme pocit, že přílišný příklon k multiplayeru by se dlouholetým fanouškům mafiánské ságy s českými kořeny příliš nezamlouval.

V pracovní nabídce, kterou jako první sdílel uživatel Redditu s přezdívkou ielboy1, stojí, že nový díl nabídne poutavé stealth a soubojové systémy. Doufejme tedy, že v případě Mafie 4 se dočkáme pokročilejší hratelnosti, která se nebude omezovat na neustále se opakující plížení se za zády nepřátel následované kudlou do zad. Hangar 13 hledá také zaměstnance se zkušenostmi s multiplayerovými hrami a designem. Ani v tomto případě se sice nejedná o přímé potvrzení, avšak vzhledem k současné videoherní produkci bychom se online prvkům příliš nedivili.

Připomeňme, že podle dřívějších informací magazínu Kotaku by se Mafia 4 mohla odehrávat na Sicílii ve 20. letech 20. století a blíže představit konflikt mezi mladým Donem Salieriem a Morellem, který vyústil v zabití jejich společného mentora Dona Peponeho.