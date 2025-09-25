Nové Huawei Watch GT 6 Pro: 6 důvodů, proč jsou ideální volbou pro aktivní životní styl

Mají pod kontrolou celou řadu zdravotních údajů i fyzickou aktivitu a jejich baterie vydrží fungovat celé dny bez nutnosti nabíjení. Hodinky jsou navíc připravené na provoz i v náročnějších podmínkách, a to díky jejich odolné konstrukci a špičkovému GPS systému, který vás nenechá ve štychu ani mimo signál. Řeč je o novince Huawei Watch GT 6 Pro, která potěší jak nadšené sportovce, tak ty, kteří hledají chytrého parťáka ke každodenním činnostem.
Přesný GPS systém při outdoorových sportech
Funkce, která potěší všechny dobrodruhy preferující venkovní sporty nad posilovnou, je jednoznačně navigace i mimo dosah signálu. Hodinky si poradí jak v horách, tak i v hustých lesích, kde připojení běžně pokulhává. Polohovací systém Sunflower naviguje s přesností na centimetry a poskytne vám přesné údaje pro sledování rychlosti i tras vašich tréninků. Ať jste tedy milovníky trailového běhu, nebo jen rádi vyrážíte na výlety do přírody a objevujete nová místa, s novinkou od Huawei se neztratíte na žádné cestě.
Výdrž baterie, co nevyžaduje každodenní nabíjení
Obavám z vybitých hodinek uprostřed jízdy na kole nebo během túry v horách už odzvonilo. Jednou z největších předností nových chytrých hodinek od Huawei je jejich dlouhá výdrž baterie. Zatímco většinu chytrých hodinek musíte nabíjet hned několikrát týdně, Watch GT 6 Pro zvládnou bez obtíží až 21 dní na jedno nabití. Což je o týden déle, než jejich generační předchůdce GT 5 Pro.
Profesionální trasování pro milovníky cyklistiky
Huawei Watch GT 6 Pro jako první chytré hodinky v oboru podporují virtuální výkon při jízdě na kole a poskytují svým uživatelům jasný přehled o jejich progresu. S připojením externího měřiče tak snadno získáte údaje, které vám hodinky vypočítají na základě rychlosti v reálném čase, sklonu a hmotnosti jezdce i samotného kola. To ocení zejména profesionální cyklisté, pro něž je komplexní přehled o tréninku cenným podkladem pro efektivní plánování a zlepšování výkonu.
Stylové i odolné díky prémiovým materiálům
S koupí chytrých hodinek přirozeně vyvstává i otázka, zda je opravdu můžete nosit všude.
O Watch GT 6 Pro se ale nemusíte obávat – díky safírovému sklíčku letecké třídy a titanové slitině odolají všemožným škrábancům i nárazům. Zvládnou tak aktivity i ve ztížených podmínkách. Watch GT 6 Pro jsou voděodolné a neublíží jim ani slaná voda v moři, takže jsou ideálním společníkem i pro nadšence freedivingu nebo jiných vodních sportů.
Sledování srdeční aktivity s analýzou EKG
Ještě nedávno patřil elektrokardiogram mezi vyšetření, ke kterým byly potřebné speciální přístroje v ordinacích. Chytré hodinky GT 6 Pro vám dnes ale umožňují provádět EKG analýzu přímo na zápěstí a mít tak přehled o zdraví svého srdce doslova na dosah ruky. Při pravidelném měření hodinky mohou zaznamenat i drobné anomálie, které by za běžných okolností pravděpodobně zůstali bez povšimnutí. Hodinky lékaře nenahradí, ale poskytnou cenné výsledky měření, které můžete s lékařem zkonzultovat. Nové Huawei smartwatch vám tak mohou pomoci s kontrolou, prevencí i navozením pocitu, že máte své srdce pod kontrolou.
Bezproblémová kompatibilita se systémy iOS i Android
Huawei Watch GT 6 Pro nabízejí párování také s operačními systémy iOS a Android, a to bez jakýchkoli obtíží. Nové hodinky si tak mohou pořídit i majitelé smartphonů jiných značek. Uživatelé mohou využívat zobrazování notifikací, také přijímat hovory nebo ovládat přehrávání hudby v přehledném uživatelském rozhraní.
Kde a za jakou cenu nové hodinky pořídit
To, že chytré hodinky mohou být skutečným parťákem pro každý den Huawei Watch GT 6 Pro dokazují s přehledem. Nabídnou kombinaci elegantního designu, odolnosti a chytrých funkcí, které pomohou s péčí o vaše zdraví a podpoří váš sportovní výkon. Díky dlouhé výdrži baterie a univerzální kompatibilitě jsou praktickým doplňkem, na který se můžete spolehnout v práci, na cestách i ve volnočasových aktivitách.
Pokud hledáte hodinky, které zvládnou spojit styl s funkčností, Huawei Watch GT 6 Pro jsou volba, se kterou nešlápnete vedle. Dostupné jsou na oficiálním e-shopu Huawei od 9 499 Kč. K dispozici je samozřejmě i Standardní verze, kterou pořídíte od 6 299 Kč.
Uživatelé se mohou přihlásit k odběru exkluzivních kupónů na oficiálním webu Huawei a zapojit se tak do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.