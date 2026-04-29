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Nová verze obchodu Google Play se blíží. Tahle funkce udělá radost každému s Androidem

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 29. 4. 20:00
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Google Pixel 10 Pro Fold v rukách uživatele
  • Popularita skládacích telefonů se zvyšuje a tento segment celkově roste
  • Do popředí se tedy dostávají opravdu velké displeje, často na úrovni tabletů
  • Obchod Google Play je bude již brzy reflektovat a zvýrazní aplikace pro ně optimalizované

Google Play, jakožto primární zdroj aplikací pro systém Android, využívají nejen telefony a tablety, ale prakticky všechna zařízení s tímto operačním systémem. Google ho aktuálně opět trochu ladí a vylepšuje, a ačkoliv nejsou nejnovější změny žádnou zásadní revolucí, jsou velmi praktické a budou nápomocné hlavně majitelům skládacích telefonů.

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Jasné označení aplikací pro velké displeje

Hlavní novinkou v rámci nadcházející verze Google Play Store, která by měla dorazit v dohledné době, bude jasné označení aplikací optimalizovaných pro velké displeje. To znamená primárně pro tablety nebo skládací telefony. Tento nový štítek dá uživatelům tohoto typu elektroniky na první pohled jasně vědět, že je aplikace připravena na ohebný displej nebo tablet.

Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold

Nebude se nacházet u obyčejných aplikací, které jsou pro potřeby většího displeje jen takříkajíc roztaženy, ale u těch, které jsou velké ploše kompletně přizpůsobeny. Na lepší podporu skládacích telefonů/tabletů je v poslední době kladen poměrně velký tlak a Google tímto novým odznakem vychází vstříc všem jejich majitelům.

Stávající odznaky dostávají novou verzi

Tyto speciální odznaky každopádně nejsou pro Google žádnou velkou novinkou a vlastně je již nějakou dobu používá. Najdeme je třeba u oficiálních vládních aplikací – podívejte se například na aplikaci eDoklady, která je ocejchována odznakem Státní správa. Vyhledávací gigant tedy tento styl značení rozšiřuje o aplikace určené pro velkou obrazovku.

Google se celkově na velké displeje začíná zaměřovat více a touto novou kategorií si připravuje půdu pro další zařízení tohoto typu. Kromě nového štítku se v nové verzi Google Play objeví i další novinky – lepší viditelnost hodnocení obsahu, vylepšené instalační procesy a informace o předplatných v recenzích.



Smartphone Google Pixel 10 Pro



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Kdy se těchto novinek dočkáme?

Nové odznaky v Google Play ani další novinky ještě oficiálně uvolněny nebyly, ale měly by dorazit v rámci verze Google Play Store 51.2. Kdy se nového updatu dočkáme, prozatím není jasné, mohlo by to ale být již poměrně brzy.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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