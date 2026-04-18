Chytré brýle Gucci? Google si pro chystanou novinku zvolil nečekaného partnera

- Segment nositelné elektroniky je velmi populární a jeho oblíbenost roste
- Do popředí se dostávají hlavně chytré brýle, kterým dominuje společnost Meta
- Ta by mohla již brzy dostat opravdu zajímavou konkurenci
Chytré brýle jsou v poslední době velké téma, a to hned kvůli několika skutečnostem. Okolo Mety, která tomuto trhu dominuje, se vznáší několik otazníků týkajících se bezpečnosti a soukromí uživatelů a vody pravidelně víří i zkazky o tom, že své chytré brýle připravuje také Apple. Nyní se začíná dostávat do popředí Google, který si ke svému vstupu do tohoto světa vybral parťáka opravdu na úrovni.
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Ray-Ban dostane více než zdatnou konkurenci
Meta své brýle vyrábí ve spolupráci se známou značkou Ray-Ban, která patří ve světě optiky mezi nejznámější jména. Do této kategorie vstoupí v dohledné době také Google a stejně jako Meta i on bude své brýle vyrábět v kolaboraci se známou módní značkou. A nepůjde o nikoho menšího než o skutečného giganta v oboru.
Google se kvůli chytrým brýlím spojuje s designérskou značkou Gucci z Itálie, která patří mezi nejznámější hráče v branži. Tuto spolupráci v nedávném rozhovoru pro Reuters potvrdil Luca de Meo, CEO skupiny Kering, která značku Gucci vlastní a je evidentní, že Google půjde do přímého souboje proti Metě a Ray-Ban.
Novinka, která vlastně nová až tak není
Spolupráce mezi Googlem a skupinou Kering není až tak žhavou novinkou, jak by se mohlo zdát. Toto partnerství bylo oznámeno již v květnu loňského roku s cílem vyvinout brýle s umělou inteligencí, které poběží na systému Android XR. Nyní se ale konečně dostávají na povrch trochu konkrétnější obrysy.
Ne tedy brýlí samotných, ale spíše časového horizontu, kdy by se mohly objevit. U brýlí se pak dá očekávat podobný přístup jako u firem Meta a Ray-Ban. To znamená, že ponesou design typický pro značku Gucci, měly by nabídnout vestavěnou kameru, samozřejmě umělou inteligenci a hlavní rozdíl bude v platformě Android XR, kterou brýle Meta nepoužívají.
Kdy brýle od Googlu a Gucci dorazí?
Dle aktuálních zpráv by mohly chytré brýle vycházející ze spolupráce Googlu se značkou Gucci dorazit v roce 2027. Přesné datum známé není, ale vývoj se pravděpodobně v dohledné době rozjede naplno. Vyhledávací gigant již několik konceptů ukázal, nicméně na finální podobu těchto brýlí si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.