Konkurence pro Meta Ray-Ban z dílny Samsungu má dorazit letos. Bude jí chybět klíčový prvek

- Jihokorejský gigant Samsung by mohl už v letošním roce představit vlastní chytré brýle
- Trochu vyhýbavě to potvrdil jeden z viceprezidentů na MWC v Barceloně
- Lehce také naznačil, že by brýle od Samsungnu mohly mít jinou podobu, než ty od Mety
Když se podíváme na odvětví chytrých brýlí, v současné chvíli mu naprosto přesvědčivě dominuje Meta se svými partnery v podobě Ray-Ban a Oakley. To by se ale brzy mohlo změnit, neboť do tohoto segmentu pomalu míří další velcí hráči, v čele s Applem či Samsungem. Zatímco gigant z Cupertina s uvedením vlastních chytrých brýlí příliš nespěchá, v Soulu už na vlastním zařízení aktivně pracují. V posledních měsících se objevilo mnoho úniků informací o brýlích společnosti Samsung, ale nyní přicházejí nové podrobnosti přímo od samotné firmy.
Chytrý brýle od Samsungu možná dorazí ještě letos
Jak prozradil jeden z viceprezidentů Samsungu Jay Kim na uplynulém MWC v Barceloně, zařízení bude mít vestavěnou kameru, která bude umístěna na úrovni očí. Dřívější úniky informací naznačovaly, že touto kamerou by mohl být 12MP CMOS snímač Sony IMX681. Kim také zmínil, že chytré brýle budou propojeny s vaším telefonem, čímž se přenese zpracování dat z kamery do vašeho mobilního telefonu.
Další zajímavou informací z tohoto rozhovoru byla otázka, zda budou zařízení vybavena vestavěnými displeji, jako je tomu u brýlí Meta Ray-Ban, či podobného produktu Meta Oakley. Na dotaz ohledně této možnosti Kim odmítl odpovědět, což nemusí nutně něco znamenat. Nicméně dále uvedl, že pokud uživatelé potřebují displej, Samsung má v nabídce i jiné produkty. To by už mohlo naznačovat, že tato konkrétní zařízení nebudou vybavena vestavěnými displeji a budou se výrazně spoléhat na propojený chytrý telefon.
Pokud jde o uvedení na trh, Kim opatrně naznačuje, že Samsung si klade za cíl přinést v letošním roce něco pro celé odvětví. To odpovídá tomu, co řekl výkonný viceprezident Seong Cho během konferenčního hovoru o finančních výsledcích Samsungu za čtvrté čtvrtletí roku 2025, avšak stále se nejedná o nic konkrétního. Samsung zatím neprozradil, kdy plánuje zařízení v roce 2026 uvést na trh.