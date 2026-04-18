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Google vjíždí do cílové rovinky: vyšla poslední beta Androidu 17

Jakub Karásek
Jakub Karásek 18. 4. 12:00
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Smartphone Google Pixel 10 Pro
  • Vyšla poslední betaverze operačního systému Android 17
  • Přináší několik změn, které mají zvýšit plynulost a přizpůsobitelnost aplikací
  • Vydání ostré verze očekáváme někdy po vývojářské konferenci Google I/O

Operační systém Android se již zanedlouho přehoupne do nové verze. Google v tomto týdnu vydal čtvrtou beta verzi, která je podle oficiálního harmonogramu tou poslední. Nyní nás už čeká pouze poslední ladění chyb a vydání ostré verze, ke kterému dojde pravděpodobně krátce po letošním ročníku vývojářské konference Google I/O – ta se koná od 19. do 20. května.

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Android 17 Beta 4 přináší několik vylepšení

Největší novinkou poslední beta verze je lepší hospodaření s operační pamětí. Android 17 bude sledovat, kolik RAM jednotlivé aplikace využívají, a při překročení limitu je automaticky ukončí. Toto řešení má zabránit pádům aplikací, lagům prostředí a nadměrnému vybíjení baterie. Vývojáři musí na tuto novinku své aplikace připravit, pokud nechtějí, aby došlo k jejich samovolnému zavírání.

Limity Aplikací

Čtvrtá beta také zavádí přísnější pravidla pro design rozhraní aplikací. Všechny aplikace pro Android 17 musí být responzivní, tzn. musí se umět přizpůsobit různým velikostem obrazovky a libovolné orientaci. Dosud bylo možné tento požadavek obcházet, což vyústilo v to, že některé aplikace se nedokázaly přizpůsobit velkým obrazovkám (tabletů a skládacích telefonů) a vypadaly jako na běžných telefonech.

Android 17 rovněž zpřísňuje přístup k lokální síti – ta je ve výchozím stavu blokovaná a aplikace musí explicitně žádat o povolení přístupu. Díky tomu se zmenšuje prostor pro tiché sbírání dat na pozadí.

Harmonogram vydávání Androidu 17

Nová betaverze rovněž přináší integraci standardizovaných kvantově odolných podpisů (ML-DSA), dále pak změny v chování audia na pozadí nebo zpřísnění dynamického načítání kódu. Do systému také přibyl nový easter-egg v podobě vesmírné minihry – dostanete se k ní spojením do kruhu poskládaných hvězd.

Již dnes pro novější Pixely

Poslední betaverzi Androidu 17 si mohou stáhnout majitelé smartphonů Google Pixel 6 a novějších, stačí pouze telefon zaregistrovat do programu Android Beta a stáhnout poslední aktualizaci.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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