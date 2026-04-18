Google vjíždí do cílové rovinky: vyšla poslední beta Androidu 17

- Vyšla poslední betaverze operačního systému Android 17
- Přináší několik změn, které mají zvýšit plynulost a přizpůsobitelnost aplikací
- Vydání ostré verze očekáváme někdy po vývojářské konferenci Google I/O
Operační systém Android se již zanedlouho přehoupne do nové verze. Google v tomto týdnu vydal čtvrtou beta verzi, která je podle oficiálního harmonogramu tou poslední. Nyní nás už čeká pouze poslední ladění chyb a vydání ostré verze, ke kterému dojde pravděpodobně krátce po letošním ročníku vývojářské konference Google I/O – ta se koná od 19. do 20. května.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Android 17 Beta 4 přináší několik vylepšení
Největší novinkou poslední beta verze je lepší hospodaření s operační pamětí. Android 17 bude sledovat, kolik RAM jednotlivé aplikace využívají, a při překročení limitu je automaticky ukončí. Toto řešení má zabránit pádům aplikací, lagům prostředí a nadměrnému vybíjení baterie. Vývojáři musí na tuto novinku své aplikace připravit, pokud nechtějí, aby došlo k jejich samovolnému zavírání.
Čtvrtá beta také zavádí přísnější pravidla pro design rozhraní aplikací. Všechny aplikace pro Android 17 musí být responzivní, tzn. musí se umět přizpůsobit různým velikostem obrazovky a libovolné orientaci. Dosud bylo možné tento požadavek obcházet, což vyústilo v to, že některé aplikace se nedokázaly přizpůsobit velkým obrazovkám (tabletů a skládacích telefonů) a vypadaly jako na běžných telefonech.
Android 17 rovněž zpřísňuje přístup k lokální síti – ta je ve výchozím stavu blokovaná a aplikace musí explicitně žádat o povolení přístupu. Díky tomu se zmenšuje prostor pro tiché sbírání dat na pozadí.
Nová betaverze rovněž přináší integraci standardizovaných kvantově odolných podpisů (ML-DSA), dále pak změny v chování audia na pozadí nebo zpřísnění dynamického načítání kódu. Do systému také přibyl nový easter-egg v podobě vesmírné minihry – dostanete se k ní spojením do kruhu poskládaných hvězd.
Již dnes pro novější Pixely
Poslední betaverzi Androidu 17 si mohou stáhnout majitelé smartphonů Google Pixel 6 a novějších, stačí pouze telefon zaregistrovat do programu Android Beta a stáhnout poslední aktualizaci.