Nová série Black Mirror způsobila poprask. Jaktože ji Netflix takto odvysílal?

První epizoda nejnovější řady Black Mirror ostře střílí do Netflixu a dalších služeb

Zabývá se totiž tím, jak nás mění systém předplatného a reklamy

Podle showrunnera jde však o celkovou alegorii, ne jen „střelbu do Netflixu“

Minulý týden dorazila na platformu Netflix nová řada oblíbené antologické série Black Mirror (Černé zrcadlo). Z šestky nových epizod upoutala hlavně ta první, 57minutový příběh o dvou normálních lidech, které potkala tragická událost. Jde však o zjevnou a velmi ostrou alegorii na Netflix a dnešní svět protkaný všemožnými předplatnými.

Epizoda Obyčejní lidé

V epizodě Obyčejní lidé (Common People) sledujeme příběh párů Amandy a Mikea, oba věkově mezi 30 a 40 lety. Mike pracuje jako svářeč, jeho žena je učitelka na základní škole. Jejich obyčejný, ale poklidný život přeruší tragická příhoda, při které Amanda zkolabuje přímo v práci, je převezena do nemocnice, kde lékaři okamžitě odhalí nádor na mozku. Z komatu, do kterého upadla, už se nemá nikdy probudit.

Existuje však alternativní možnost léčby. Technologický start-up Rivermind nabízí možnost odstranit poškozenou část mozku syntetickou tkání, která bude bezdrátově provozována ze serverů firmy, ale Amanda díky tomu bude moci znovu fungovat. Služba ani není drahá – operace je v ceně, stačí pouze platit předplatné 300 dolarů měsíčně.

(Následuje spoiler) Jak bývá u Black Mirror zvykem, všechno se v ten nejhorší moment zvrtne. Amanda se postupně stane obětí tohoto předplatného, protože Rivermind přes ní začne vysílat reklamní sdělení. Pokud chce fungovat bez reklam, musí zvýšit měsíční odvod na předplatném.

Postupně vyšší náklady přivedou jejího muže Mikea až na okraj společnosti. Ten se začne ponižovat v internetovém pořadu Tupci v akci, kde za peníze sledujících močí do skleničky nebo si trhá zuby kleštěmi. Příběh končí tragicky, protože o pár let později Amandu prolezlou reklamami konsenzuálně udusí polštářem. (Konec spoilerů)

Black Mirror kope do Netflixu

Narativ celé epizody si bere na paškál současnou dobu plnou předplatných, zejména pak streamovací služby a další prvky našeho života, které v minulosti byli běžně zdarma, nebo jste za poplatek dostali alespoň něco navíc. Namátkou: YouTube plný reklamy a komerčních sdělení s alternativou v podobě YouTube Premium, nebo seznamovací aplikace typu Tinder, kde máte bez měsíčního poplatku jen velmi malou šanci poznat někoho nového.

A pak samozřejmě i samotný Netflix. Služba aktuálně nabízí několik typů předplatného, v USA například i tarif s reklamou. Některé fanoušky na sociálních sítích dokonce překvapilo, že Netflix nechal streamovat tento díl seriálu, který zcela evidentně poukazuje na praktiky firem založených na předplatném. Sám showrunner Black Mirror Charlie Brooker se pro Variety vyjádřil, jak moc je tato epizoda přímou trefou proti Netflixu:

„Vlastně ne. Rád bych mohl říct, že jsme takoví rebelové a že jsme to tam propašovali. Ale ne, ve skutečnosti to vzniklo skutečně z různých úhlů pohledu. Jedním z nich bylo právě poslouchání podcastů a pozorování toho, jak příspěvky přirozeně sklouzávají k jakési prodejní prezentaci. Musí se trochu sponzorovat a dělají to téměř bez přerušení svých řečových vzorců. Takže v jádru toho byl komický nápad.“

Velký úspěch zatím nepřišel

Zatím poslední 7. série Black Mirror je na Netflixu dostupná od minulého čtvrtka. Za první 4 dny nasbírala 7,1 milionu zhlédnutí, což dokazuje jednoznačný pokles celé této značky ve statistikách sledovanosti. Nabízí se porovnání s obecně slabší 6. řadou z roku 2023, která za první 4 dny nasbírala necelých 12 milionů zhlédnutí.

Server Netflix & Chiffres, který se věnuje statistikám sledovanosti, však nevidí v těchto číslech velký problém. Seriál je díky své antologické povaze pro diváky atraktivní první den, stejně jako o rok později. Navíc není třeba vidět předchozí epizody, abyste pochopili celkový děj.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.