Nová hvězda mobilní fotografie. Lytia 901 je první 200Mpx snímač od Sony

- Sony představuje svůj první mobilní fotočip s rozlišením 200 megapixelů
- Lytia 901 zvládne až 4× bezdrátový zoom s vysokou mírou zachování detailů
- Snímač by se měl objevit v prvních smartphonech už v příštích týdnech
Společnost Sony se dosud v rozlišení mobilních fotočipů držela při zemi. Zatímco Samsung už má na trhu několik generací 200Mpx senzorů, u Sony bylo dosud maximem 50 megapixelů. I když víme, že vysoké rozlišení automaticky neznamená lepší výsledky, papírové hodnoty zkrátka prodávají. Japonská firma se v minulosti pokoušela vyvinout vlastní 100Mpx snímač, avšak nikdy nedosáhla produkční verze. Nyní však přichází se snímačem Lytia 901, který bude díky rozlišení 200 megapixelů konkurovat přímo senzorům od Samsungu.
Sony Lytia 901: poprvé s 200 megapixely
Novinka od Sony slibuje výrazný posun mobilní fotografie kupředu. Oproti 200Mpx čipům od Samsungu je totiž fyzicky větší – má velikost 1/1,12″ (14,287 mm diagonálně), což znamená, že každý jednotlivý pixel má velikost 0,7 µm. U konkurenčního Samsungu ISOCELL HP5 mají přitom pixely velikost 0,5 µm.
Lytia 901 má fyzické rozlišení 200 megapixelů, nicméně Sony využívá pole Quad-Quad Bayer Coding, které seskupuje informace z celkem 16 sousedních pixelů (4×4), takže standardně fotí do rozlišení 12,5 megapixelů.
4× bezztrátový zoom
Díky vysokému rozlišení je také ve schopnostech tohoto čipu pořizovat 4× přiblížené snímky, aniž by bylo nutné nasazovat speciální optiku. Sony k tomu využívá technologii remosaic, která dokáže ze sloučených pixelů zrekonstruovat původní obraz tak, aby měl každý pixel správnou barvu a ostrost. Součástí fotočipu je navíc speciální obvod s umělou inteligencí, která napomáhá zpracování výsledného obrazu. Výsledkem má být perfektní reprodukce detailů, která je poznat především u jemných vzorů a písmen.
Snímač také disponuje technologiemi DSG-HDR, Fine12bit ADC a Hybrid Frame HDR, které mají zabezpečit vysoký dynamický rozsah nezávislý na míře přiblížení. Díky tomu má tento senzor výrazně potlačovat přepálení ve světlých oblastech, a naopak zatemnění objektů v tmavých oblastech – podle Sony se mají snímky z Lytia 901 více podobat tomu, co skutečně vidí lidské oko.
Až 8K video při 30 fps
Senzor Lytia 901 má být rovněž silný při natáčení videa – zvládne až 8K video při 30 snímcích za sekundu, popř. 4K při 120 snímcích za sekundu. Sony slibuje i vysokorychlostní zpracování vysoce kvalitního videozáznamu ve 4K rozlišení při 4násobném přiblížení. Při sekvenčním snímání je senzor schopný pořizovat až 60 snímků za sekundu v rozlišení 12,5 Mpx, popř. 10 snímků za sekundu v nativním 200Mpx rozlišení.
Sony plánuje dodávat svoji novinku výrobcům smartphonů ještě tento měsíc, mezi potenciální odběratele patří společnosti Oppo (pro smartphone X9 Ultra) a Vivo (pro smartphone X300 Ultra).