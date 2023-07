Nová bezzrcadlovka od Sony překvapí rychlostí ostření, umělou inteligencí i cenou

Sony Alpha A6700 je nástupcem populárního modelu A6600

Oproti němu přináší řadu vylepšení, například na poli umělé inteligence

Cena byla stanovena na 41 890 Kč

Japonská společnost Sony má prsty v celé řadě odvětví, nicméně v segmentu fotoaparátů se jí daří dlouhodobě. Ostatně právě tokijská firma dokázala zachytit vlnu nástupu bezzrcadlovek, přesněji řečeno kompaktních fotoaparátů s výměnnými objektivy. V tomto segmentu aktuálně udává trendy, což si chce pojistit také novým kompaktním fotoaparátem se senzorem o velikosti APS-C, který nese název Sony Alpha A6700. Ten navazuje na úspěšného předchůdce Alpha A6600, avšak přináší především nové technologie a několik užitečných vychytávek.

Rychlé ostření i podpora umělé inteligence

Jedním z hlavních taháků je nový 26Mpx CMOS Exmor R čip s podporou natáčení 4K videa při 120 snímcích (případně skrze oversampling až v rozlišení 6K) za sekundu, doprovodný čip Bionz XR pro lepší barvy a nižší množství šumu či velmi rychlému ostření s 334 body pro fázovou detekci, kterým pomáhá umělá inteligence.

Ta fotoaparátu pomáhá také v rozpoznání scény či držení zaostření na konkrétní subjekt, ať už se jedná o člověka nebo zvíře. Obavy tak nemusíte mít z rychle se pohybujících objektů, které by potenciálně mohli mít vliv na výslednou ostrost snímku. Samozřejmostí je také pětiosá stabilizace.

Vyklápěcí 3″ LCD displej je uchycen na levé straně na kloubu, takže můžete snadno překlopit panel směrem dopředu, což ocení především tvůrci videa, stejně jako až dvojnásobný jas oproti předchůdci. Plusové body si Sony zaslouží také za nasazení USB-C 3.2 2. generace s podporou rychlého nabíjení USB-PD. Pro ukládání fotografií a videí lze nově využít SD karty UHS-II. Elektronický hledáček dostal rozlišení 2 359 300 pixelů, přičemž jeho zvětšení je 0,7 ×.

Fotit můžete samozřejmě jak do plnohodnotného či komprimovaného RAWu, tak i do standardního JPEG a HEIF, přičemž omezovat by vás neměl ani buffer, který zvládne 1 000 JPEGů, 59 komprimovaných RAWů či 23 plnohodnotných RAWů při snímání rychlostí 11 snímků za sekundu. Zájemci o Sony Alpha A6700 patrně ale nejvíce ocení kompaktní rozměry, které navazují na předchůdce či použití větší baterie NP-FZ100, která zajistí dostatečnou výdrž. Cenu stanovili v zemi vycházejícího slunce na 41 890 Kč bez setového objektivu. Zároveň se na některých e-shopech dostal do slevy i předchůdce Alpha A6600, který je s cenou 31 990 Kč velmi zajímavou volbou.