Nothing Phone (3a) Pro v testu odolnosti. Vyrovná se čínské sklo Panda Glass konkurenčním „gorilám“?

Čerstvě představený Nothing Phone (3a) se dostal do spárů youtubera Zacka Nelsona

Ukázalo se plastové tělo a čínské ochranné sklo jako největší slabina?

Čerstvě představené smartphony řady Nothing Phone (3a) lákají na příjemný poměr ceny a výkonu. Za cenu okolo 10 tisíc korun nabízí prvky výbavy, na které jsme zvyklí spíše u dražších telefonů – prémiový design, dedikovaný teleobjektiv, zvýšenou odolnost nebo částečnou podporu umělé inteligence. Šetřil britský výrobce na konstrukci, aby stlačil cenu svých telefonů tak nízko?

Plastový, ale bytelný

Nothing Phone (3a) a (3a) Pro jsou po konstrukční stránce prakticky stejné telefony – mají plastový rám, skleněnou přední i zadní stranu a (překvapivě) kovová tlačítka. Jediným rozlišujícím prvkem je tak vystouplý modul fotoaparátu u varianty Pro, který obepíná vysoký kovový prstenec.

Displeje obou telefonů chrání po vybalení z krabičky průhledná folie nalepená na méně známe sklo Panda Glass. V Nothing zjevně nechtěli utrácet za Gorilla Glass od společnosti Corning, ovšem podle tradičního testu ostrými hroty je rozdíl neznatelný – panda se stejně jako většina goril poškrábe hrotem o tvrdosti šest.

Hardwarové parametry Nothing Phone (3a) Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,52 × 77,50 × 8,39 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,77", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2392 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.55, 1/1.95", PDAF, 3× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.2, 1/2.76", Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Mnohem větší starost bychom v případě Nothing Phone (3a) Pro měli o fotoaparáty – všechny totiž překrývá jedno velké kruhové sklo, které bude škrábance přímo přitahovat. Na displeji se možná nějaká drobná rýha snese (funguje přes ni i čtečka otisků prstů), ale přes čočku fotoaparátu může mít sebemenší škrábanec na výsledné snímky devastující vliv – jako bývalý majitel Samsungu Galaxy S20 Ultra vím, o čem mluvím.

Zkouškou ohněm prošel Nothing Phone (3a) Pro bez problémů, displej se po pár vteřinách sám od sebe „uzdravil“, ovšem v jaké životní situaci vám bude oheň útočit pouze na displej? Pokud by vám náhodou telefon spadl do ohniště, patrně by nejvíce trpěly plastové části a lepidlo, které drží telefon pohromadě. A jak jej drží? Velmi dobře.

I když má telefon platový rám, tak se při velkém tlaku nijak neprohýbá, nevrže, a ani nedochází k odlepování skleněných částí od zbytku konstrukce. Nothing Phone (3a) je příjemně bytelný, avšak pozor na odstraňování zad při snaze dostat se dovnitř – Zack Nelson, který nás celým testem prováděl, to bez poškození nedokázal.