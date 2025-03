Nothing Phone (3a) o 1400 Kč levněji? Stačí, když se obejdete bez sluchátek

V České republice si již dnes můžete předobjednat nové smartphony řady (3a) od značky Nothing

Pokud ale chcete ušetřit, vyplatí se provést objednávku přímo na oficiálním e-shopu výrobce

U základního Nothing Phone (3a) lze ušetřit dokonce až 1 400 korun

Značka Nothing v rámci veletrhu MWC představila dva nové smartphony – Nothing Phone (3a) a (3a) Pro. V obou případech se jedná o zajímavé telefony střední třídy, jejichž hlavními benefity jsou neotřelý design, zajímavě provedené prostředí, a hlavně přítomnost teleobjektivu. Oba telefony lze již nyní předobjednat u českých prodejců, ovšem pokud zavítáte přímo na web výrobce, můžete poměrně výrazně ušetřit.

Nothing Phone (3a) a (3a) Pro s výraznou slevou

Oficiální ceny pro český trh jsou u obou telefonů následující:

Nothing Phone (3a) ve verzi 8/128 GB – 9 199 korun

Nothing Phone (3a) ve verzi 12/256 GB – 10 399 korun

Nothing Phone (3a) Pro ve verzi 12/256 GB – 11 999 korun

K základnímu telefonu dostanete od českých prodejců navíc jako „dárek“ chytré hodinky CMF Watch Pro v hodnotě cca 1 200 Kč, k variantě Pro vám tuzemští obchodníci přibalí sluchátka Nothing Ear (a) v černé barvě, které standardně stojí přibližně 2 100 Kč.

Pokud ale tyto „dárky“ oželíte, můžete na těchto telefonech příjemně ušetřit. Stačí totiž zavítat přímo na web výrobce, který je nabízí za tyto ceny (a navíc dostanete 45W nabíjecí adaptér):

Nothing Phone (3a) ve verzi 8/128 GB – 7 999 korun (ušetříte 1 200 korun)

(ušetříte 1 200 korun) Nothing Phone (3a) ve verzi 12/256 GB – 8 999 korun (ušetříte 1 400 korun)

(ušetříte 1 400 korun) Nothing Phone (3a) Pro ve verzi 12/256 GB – 11 698 korun (ušetříte 301 korun)

Standardní doprava je z oficiálního e-shopu do České republiky zdarma, expresní stojí 505 Kč. V tuto chvíli lze z webu výrobce předobjednat pouze základní Nothing Phone (3a) – k němu vám navíc výrobce v předobjednávkách přibalí 45wattovou nabíječku a nabídne exkluzivní modrou variantu (pouze ve verzi 12/256 GB).

Předobjednávky Nothing Phone (3a) trvají do 10. března, prodej varianty Pro bude pravděpodobně zahájen později – podle výrobce by měl být dostupný 11. března. Za 7 999 Kč, respektive 8 999 Kč u vyšší paměťové verze, se v případě základního Nothing Phone (3a) rozhodně jedná o velmi zajímavou koupi.