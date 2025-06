Nothing Phone (3) se blíží: známe datum odhalení i oficiální cenu

Vlajkový smartphone od značky Nothing se nezadržitelně blíží

Firma prozradila termín premiéry a částečně i jeho největší novinku

Ceny v Evropě mají startovat nad 20 tisíci korunami

Po sérii úspěšných smartphonů střední třídy chystá společnost Nothing plnohodnotný vlajkový model pojmenovaný Nothing Phone (3). Podle šéfa značky Carla Peie bude Nothing s tímto telefonem hrát „all in“, což si lze vyložit tak, že na jeho úspěchu či neúspěchu bude stát budoucnost celé firmy. V minulých dnech jsme se o připravované novince dozvěděli spoustu klíčových informací.

Nothing Phone (3): premiéra na začátku prázdnin

Nejprve si prozradíme to nejdůležitější, a tedy datum odhalení. Z dřívějška jsme věděli, že se premiéra odehraje v červenci, v poslední upoutávce pak britská firma prozradila konkrétní datum i hodinu – slavnostní odhalení se uskuteční 1. července v 19:00 našeho času.

Come to Play. Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

Upoutávka nicméně prozrazuje mnohem víc než pouze datum odhalení. Pulzuje v ní „rozpixelovaný“ obrázek, který víceméně potvrzuje hlavní novinku chystaného telefonu – bodový informační displej na zádech. Značka Nothing totiž nedávno oznámila, že „zabila“ rozhraní Glyph, což byl u minulých telefonů světelný obrazec sloužící k notifikování příchozích událostí.

Nothing Phone (3) o tento prvek přijde, namísto něj má dostat drobný bodový displej, který dovede zobrazit více detailů, například ikonky notifikujících aplikací. Z podrobného prozkoumání poslední upoutávky je patrné, že sekundární displej bude mít kruhový tvar s maticí 23 × 23 diod.

Známe evropskou cenu telefonu i připravovaných sluchátek

Carl Pei nás průběžně připravuje na to, že Nothing Phone (3) bude prémiový telefon, od čehož se bude odvíjet i cena pohybující se okolo 800 britských liber. Informátor Arsène Lupin na síti X prozradil, že telefon se bude prodávat ve dvou paměťových variantách za následující ceny:

12/256 GB za 799 dolarů (asi 21 200 korun s DPH)

16/512 GB za 899 dolarů (asi 23 800 korun s DPH)

Tyto ceny potvrzuje i obvykle přesný informátor Roland Quandt ze serveru WinFuture.de.

Nothing Phone 312+256GB = 799 USD16+512GB= 899 USD — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2025-06-02T14:24:31.838Z

Kromě Nothing Phone (3) britská firma připravuje i zbrusu nová sluchátka Nothing Headphone (1), oproti předchozím peckám se má tentokráte jednat o velká náhlavní sluchátka. Cena těchto sluchátek má být stanovena na 299 dolarů (asi 8 tisíc korun), v nabídce mají být v bílé a černé barvě.

