Nothing Phone (3) přijde o ikonický prvek. Britská firma zkusí něco odvážnějšího

Chystaný Nothing Phone (3) nedostane ikonické světelné rozhraní Glyph

O blikající záda ale uživatelé zřejmě nepřijdou

Spekuluje se o nasazení matice barevných diod, která bude schopná zobrazit všemožné obrazce

Britská značka Nothing představila ve své krátké historii několik smartphonů, víceméně se jednalo o povedené telefony patřící do střední a vyšší střední třídy. Za vlajkovou loď lze považovat snad jen dva roky starý model Nothing Phone (2) poháněný výkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tento telefon se ale dosud svého nástupce nedočkal. Situace se změní letos v létě – šéf značky Carl Pei potvrdil, že v červenci bude představen prémiový Nothing Phone (3).

Zabili jsme Glyph, tvrdí Nothing

Všechny dosavadní smartphony Nothing sdílí podobný designový jazyk, který definují jednak poloprůhledná záda, a také světelný obrazec Glyph sloužící k notifikování na příchozí událostí. Chystaný Nothing Phone (3) ale pravděpodobně tuto tradici poruší – britská firma na síti X zveřejnila příspěvek, ve kterém tvrdí, že rozhraní Glyph „zabila“.

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Předpokládáme, že toto oznámení je pouhým dílkem z větší skládačky, ve které rozhraní Glyph v současné podobě nefiguruje, avšak nahrazuje jej jiný prvek. Spekuluje se o „tečkovém“ displeji tvořeném několika stovkami diod – tomu nasvědčují obrázkové příspěvky Nothing na sociálních sítích, které znázorňují různé „rozpixelované“ obrazce.

Zajímavé je, že tyto obrazce nejsou pouze monochromatické, ale jsou vyvedené v několika barvách. Použitím matice barevných diod by se notifikační schopnosti zad Nothing Phone (3) výrazně rozšířily – namísto pouhého blikání by se na nich mohly objevovat například ikony notifikujících aplikací, jména volajících kontaktů apod. Otázkou je, zda bude případné diodové rozhraní kompatibilní s poloprůhlednými zády, nebo zda o tento prvek Nothing Phone (3) rovněž přijde.

Nothing Phone (3) má v portfoliu výrobce plnit roli vlajkové lodě –podle šéfa značky se máme těšit na těšit se máme na prémiové materiály, výrazný nárůst výkonu a také software na vysoké úrovni. Výbavu telefonu zatím ještě neznáme, z oficiálních zdrojů však víme, že se jeho cena bude pohybovat okolo 800 britských liber, což je v přepočtu asi 24 tisíc korun.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.