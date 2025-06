Nothing Phone (3) detailně: diody na zádech nahradí miniaturní displej

Příští vlajková loď od Nothing umístí na záda drobný displej Glyph Matrix

Bude sloužit k notifikování na příchozí a zmeškané události

Telefon by měl dostat čtyři 50Mpx fotoaparáty a podporu bezdrátového nabíjení

Už příští týden spatří světlo světa nový vlajkový smartphone společnosti Nothing. Britská firma na síti X zveřejňuje upoutávky, kterými postupně poodhaluje jeho výbavu – oficiálně tak již víme, že chystaný smartphone Nothing Phone (3) bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, a že na jeho zádech nenajdeme typický světelný obrazec Glyph. I bez něj ale telefon dovede „rozjet“ pořádnou diskotéku.

Glyph je mrtev, přichází Glyph Matrix

Před nedávnem se začalo proslýchat, že záda Nothing Phone (3) bude zdobit matice diod schopná zobrazovat jednoduchý obsah. Sám výrobce těmto spekulacím nahrál tím, že začal na sociálních sítích zveřejňovat „rozpixelované“ dynamické obrazce, které bude tento „mini displej“ schopný zobrazit. Díky nejnovějšímu příspěvku již víme, že tento nový prvek se bude nacházet v pravém horním rohu zad a bude se jmenovat Glyph Matrix.

When light becomes language. Introducing the Glyph Matrix. Phone (3). 1 July. pic.twitter.com/YtlPDIlMO6 — Nothing (@nothing) June 19, 2025

Glyph Matrix výrazně rozšíří schopnosti původního řešení – telefon prozradí nejen, že se „něco“ děje, ale graficky přímo napoví, co se děje. Detaily zatím ještě neznáme, dovedeme si však představit, že například ukáže ikonku notifikující aplikace, jméno volajícího apod. Potěšující rovněž je, že Glyph Matrix bude ležet v rohu, takže nebude překážet bezdrátovému nabíjení – to totiž v Nothing Phone (3) nemá chybět.

Tvrdí to alespoň příspěvek Gadget Bits, který obsahuje spoustu dalších detailů o výbavě. Nothing Phone (3) by měl kupříkladu dostat 6,7″ LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením a integrovanou 50Mpx selfie kamerou. Stejné rozlišení by měla mít i trojice fotoaparátů na zádech – hlavní, širokoúhlý a periskopický s 3× optickým přiblížením.

Nothing Phone (3) má být dále vybaven akumulátorem s kapacitou 5 150 mAh a podporou rychlého (až 100 wattů) a bezdrátového nabíjení včetně jeho reverzní podoby. Chybět nebude ani podpora NFC a eSIM. Na telefonu má běžet operační systém Android 15 opatřený nadstavbou Nothing OS 3.5.

Nothing Phone (3) bude představen příští týden 1. července, slavnostní odhalení bude zahájeno v 19:00 našeho času. Kromě telefonu Nothing představí i svá první náhlavní sluchátka Nothing Headphones (1).

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.