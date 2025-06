Walkman na každém uchu. Unikly tajné snímky sluchátek Nothing Headphones (1)

Na internetu se objevily první fotografie chystaných sluchátek Nothing Headphones (1)

Design bude hodně netradiční, každá z mušlí bude vypadat jako walkman

Premiéra se uskuteční 1. července společně se smartphonem Nothing Phone (3)

Společnost Nothing není ve výrobě sluchátek žádný nováček – na svém kontě má spoustu různých modelů prodávaných jak pod svojí značkou, tak pod dceřinou značkou CMF. Dosud se vždy jednalo o sluchátka špuntové konstrukce, letos v létě však britská firma odhalí svá první náhlavní sluchátka. Budou se jmenovat Nothing Headphones (1) a díky uživateli Equal Leaks ze sítě Telegram si je můžeme prohlédnout již dnes.

Nothing Headphone (1): walkman na každém uchu

Design produktů značky Nothing je definován především minimalismem, transparentností a technologickou estetikou, která má být nejen funkční, ale i vizuálně výrazná. Typickým prvkem všech zařízení je částečně průhledné tělo, které odhaluje vnitřní komponenty (byť nepravé) a vytváří dojem „odhalené technologie“.

Stejné principy britská firma využije i u nadcházejících sluchátek Nothing Headphones (1), jejichž design na uniklých tiskových snímcích působí značně retro. Může za to nejen průhledná část každé mušle, ale i jejich nezvykle „hranatý“ tvar.

Obě mušle mají obdélníkovou základnu se zaoblenými rohy, nad kterou vystupuje oválný obdélníkový ostrůvek s transparentním povrchem. Skrze něj pak prosvítají falešné technické detaily, především dominantní dvojice šedých kruhů vzdáleně připomínající cívky audiokazety. Ve výsledku každá z mušlí (i díky svému obdélníkovému tvaru) tak trochu připomíná walkman. Na každé mušli je patrná trojice tlačítek, nechybí ani 3,5mm port pro kabelové připojení.

Mušle jsou spojené hlavovým mostem s polstrováním, bohužel podle konstrukce se nezdá, že by kloub u mušlí umožňoval jejich složení – přenášení v zavazadlech by tak mohlo být komplikovanější. Podle fotografií by měla být sluchátka dostupná ve dvou barevných variantách – bílé a černé, údajně bude existovat ještě šedá verze.

Na jedné z mušlí je patrný i nápis „sound by KEF“, což je odkaz na britskou značku KEF, která se zabývá audioprodukty, zejména reproduktory a sluchátky. Tato firma v minulém měsíci uzavřela se značkou Nothing partnerství, sluchátka Nothing Headphones (1) tak pravděpodobně budou prvním produktem spolupráce obou společností.

Sluchátka Nothing Headphones (1) budou představena 1. července společně se smartphonem Nothing Phone (3), jejich cena by měla být stanovena na 299 eur, což je v přepočtu asi 7 500 korun s DPH).

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.