Nothing Phone (2a) přestává skrývat svoji podobu. Podívejte se na oficiální snímky a video

Nothing Phone (2a) se odhaluje na oficiálních snímcích

Výrobce přesunul fotoaparát a ořezal rozhraní Glyph

Záda budou plastová, nepřijdou však o svoji průhlednost

Telefon by měl stát pod 10 tisíc korun

Značka Nothing se chystá na představení dlouze očekávaného smartphonu střední třídy Nothing Phone 2a. Oficiální premiéra je naplánovaná na příští úterý 5. března, ovšem britský výrobce nechce ve smršti novinek z veletrhu MWC zapadnout – z tohoto důvodu začíná chystaný telefon masivně propagovat na sociálních sítích, na billboardech, dokonce jej ukázala vybraným novinářům v Barceloně. Na místo nekvalitních úniků si tak můžeme s týdenním předstihem telefon prohlédnout na oficiálních obrázcích.

Nothing Phone (2a): mapa metra s očima

Společnost Nothing pojala předpremiéru svého chystaného telefonu jako designovou ukázku. Její inženýři věnovali vzhledu telefonu patřičnou pozornost, což prozrazuje následující téměř 12minutové video věnované převážně zadní straně telefonu.

Nothing Phone (2a) se od svých předchůdců liší rozmístěním prvků na zadní straně. Fotoaparáty se přestěhovaly z levého horního rohu téměř doprostřed telefonu – čočky jsou posazené vedle sebe do kruhového modulu, celek tak trochu působí jako obličej s velkýma očima. Vycentrování fotoaparátu se má pozitivně projevit při jeho používání – při fotografování „nepolezou“ prsty uživatele tak často do záběru, kromě toho se telefon při položení na stůl nebude viklat. Zajímavé je, že tento design pochází z dob před Nothing Phone (1), firma tak při návrhu Nothing Phone (2a) oživila šuplíkový nápad.

Záda jsou opět transparentní a odhalují tak zajímavé designové prvky pod povrchem – především dvojici linií táhnoucích se od fotoaparátu směrem ke spodní straně, jejichž inspirací byla údajně mapa metra v New Yorku. Jelikož tyto linie netvoří ve spodní části kruh, usuzujeme, že tentokráte budeme ochuzeni o bezdrátové nabíjení.

Glyph ze tří LED pásků

Průhledná záda odhalují další zajímavé designové prvky, například trojici led pásků tvořících světelné rozhraní Glyph – tuto specialitu značky Nothing si tak užijí zájemci o levnější telefon, byť v lehce ořezané podobě. Zaujme i červený čtverec vpravo dole od fotoaparátů, který příjemně rozbíjí černobílou monotónnost zbytku. Do barev se Nothing zatím pouštět nechce, a to ani v rozhraní Glyph, ani na samotném šasi telefonu. Je však možné, že se někdy dočkáme i jiné barevné varianty, než je odhalená bílá.

Boky telefonu jsou ploché, pro lepší grip ale obsahují drobné vroubkování. Tlačítka pro ovládání telefonu jsou černá, díky čemuž s rámečkem hezky kontrastují. Tlačítka jsou z eloxovaného hliníku, materiál boků ale výrobce neprozradil – pravděpodobně se tak bude jednat o plast, který je použitý i na zadní straně. Designéři Nothing prý při návrhu telefonu vybírali z více než 300 různých druhů materiálů, nakonec zakotvili u plastu v barvě mléčného skla, které umožňuje průhled do útrob zařízení nejen shora, ale i z boku.

S novým čipsetem pod kapotou

Na odhalení vnitřní hardwarové výbavy si budeme muset ještě týden počkat, v tuto chvíli máme pouze potvrzené nasazení zbrusu nového 4nm čipsetu MediaTek Dimensity 7200 Pro, který by měl v dané cenové kategorii nabídnout více výkonu než konkurenční procesory od Qualcommu. Čipset doprovodí 12 GB RAM s možností jejího virtuálního navýšení o 2, 4 nebo 8 GB.

Spekuluje se, že Nothing Phone (2a) by měl být prodáván za cenu okolo 350 eur (asi 9 tisíc korun s DPH). Zda je tato cena obhajitelná, prozradí až kompletní výčet parametrů – v tuto chvíli se spekuluje o 6,7″ AMOLED displeji s frekvencí 120 Hz a o dvou 50Mpx fotoaparátech vzadu.

Tisková konference ke kompletnímu odhalení je naplánovaná na 5. března, událost odstartuje v 12:30 našeho času, streamována bude na této stránce.