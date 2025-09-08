Notebook za 20 tisíc s dárkem za 6 tisíc zdarma? Asus ExpertBook P5 je teď ještě výhodnější

- Asus na český trh uvádí novinku pro náročné profesionály s názvem ExpertBook P5
- Notebook slibuje nejen vysokou odolnost a robustní zabezpečení, ale také řadu pokročilých AI funkcí
- Při kombinaci zaváděcí akce a slevy může být váš už za 20 490 Kč, navíc získáte zdarma praktický dok v hodnotě 5 790 Kč
Tchajwanská společnost Asus je známá pro své spolehlivé počítače a notebooky, se kterými ji patří přední pozice na trhu. Jinak tomu není ani v segmentu pracovních notebooků, kde firmu zastupuje řada ExpertBook. Ta se vyznačuje zaměřením na profesionály, kterým nyní dává do rukou silný nástroj v podobě AI Copilot+. Asus ExpertBook P5 (kódové označení P5405) je dobrým společníkem pro každého náročného uživatele, přičemž po omezenou dobu navíc dostanou uživatelé dárek zdarma, který jistě nejeden profesionál ocení.
To nejlepší pro profesionály od Asusu
Asus ExpertBook P5 je vybaven procesorem Intel Core Ultra (řada 2) s až 48 NPU TOPS, který nabízí zhruba 3× vyšší výkon AI oproti předchozí generaci. Zároveň obsahuje Asus AI ExpertMeet, jenž zefektivňuje pracovní postupy a zlepšuje spolupráci. V odolném hliníkovém šasi s hmotností 1,29 kg splňujícím certifikaci MIL-STD 810H se nachází zobrazovací panel s rozlišením 2,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz, který slibuje kvalitní obraz.
Asus myslí také na bezpečnost – notebook disponuje BIOSem komerční třídy kompatibilním s NIST SP 800-155, technologiemi Windows 11 Secured-core PC, 5letou podporou ASUS BIOS, aktualizací ovladačů a integrovaným biometrickým přihlášením s ověřováním FIDO.
Pracovní notebook Asus ExpertBook P5 disponuje novým asistentem Asus AI ExpertMeet, který pomáhá vylepšovat pracovní schůzky, k čemuž využívá pokročilé schopnosti umělé inteligence pro vylepšení zvuku, videa a funkcí pro spolupráci, zajišťuje spolehlivou komunikaci, aby vám neunikl žádný důležitý detail z pracovní porady.
AI Meeting Minutes zachycuje a přepisuje schůzky, generuje podrobné shrnutí a identifikuje klíčové body od více řečníků. Funkce AI Translated Subtitles poskytuje překlady a zajišťuje komunikaci napříč jazyky. Funkce vodoznaku umožňuje přizpůsobení videohovorů pomocí zobrazení dodatečných informací o vizitkách a vodoznaků na obrazovce pro větší bezpečnost. Díky umělé inteligenci v zařízení zůstávají osobní údaje pod vaší kontrolou a uživatelé se mohou soustředit na své nápady bez obav o své soukromí.
V základní konfiguraci s Core Ultra 5 226V s Intel AI Boost NPU/16GB/512GB/14″ WQXGA (QHD+ 16:10)/Windows 11 Home lze Asus ExpertBook P5 pořídit už za 22 990 korun, přičemž k dispozici je i varianta s Core Ultra 7 258V s Intel AI Boost NPU/32GB/1TB/14″ WQXGA (QHD+ 16:10)/Windows 11 Pro za cenu 33 490 korun.
V Asus Store ještě o tísícovku levněji
Po omezenou dobu navíc dostanete k notebooku zdarma praktický dock SimPro Dock 2 v hodnotě 5 979 korun zcela zdarma. Navíc můžete při nákupu v Asus Store využít zaváděcí cenu a tu ještě snížit o tisíc korun při zadání kódu NEW1000 a získat tak základní konfiguraci za sympatických 20 490 korun. Aby se vám slevový kód aktivoval, je nutné si na Asus Store vytvořit novou registraci.