Notebook, který roste před očima. Lenovo má jedinečné novinky s rolovacím displejem

- I letos Lenovo experimentuje s rolovacími displeji v noteboocích
- Čínská firma na veletrhu CES v Las Vegas odhalila hned dva různé koncepty
- Jeden roztahuje obrazovku do šířky, druhý do výšky (a na záda)
Společnost Lenovo oživila v rámci veletrhu CES většinu svého počítačového portfolia, a kromě toho v Las Vegas ukázala několik konceptů znázorňujících, jak by mohly vypadat notebooky v blízké budoucnosti. Čínská firma ukázala hned dva koncepty přenosných počítačů s rolovacími displeji, které dokážou v okamžiku zvětšit zobrazovací plochu o více než polovinu.
Jeden se roztahuje do šířky…
První z představených konceptů spadá do rodiny herních počítačů Legion – jmenuje se Legion Pro Rollable a na první pohled vypadá jako robustnější herní notebook. Na hraní má dokonce i dimenzovaný hardware – v jeho útrobách tepe nejnovější procesor z rodiny Intel Core Ultra spárovaný s dedikovanou grafikou Nvidia RTX 5090. Zaměření na hráče prozrazuje i svítící RGB na víku.
Největším lákadlem tohoto stroje je rolovací displej. Po otevření víka má standardně úhlopříčku 16 palců, ovšem díky rolovací konstrukci umí operovat ve třech různých režimech:
- 16″ s poměrem stran 16:10
- 21,5″ s poměrem stran 21:9
- 23,8″ s poměrem stran 24:9
Změnu velikosti obrazovky lze realizovat pomocí klávesové zkratky, stačí stisknout klávesu FN a jednu ze šipek.
Podle zkušeností zahraničních redaktorů, kteří si toto zařízení vyzkoušeli na vlastní kůži, je víc než patrné, že jedná pouze o koncept. Víko notebooku s rolovacím displejem nepůsobí příliš pevně, jelikož pant stěží „unese“ objemný rolovací displej se všemi jeho skrytými motory a podpěrami. Motory jsou navíc poměrně hlučné a obrazovka mírně zvlněná. Kromě toho nedochází k plynulému přepínání rozlišení obrazovky, to lze softwarově ošetřit.
Jedná se o působivý koncept, který má ale před sebou ještě dlouhou cestu, v aktuální podobě příliš použitelný není.
…druhý do výšky
O něco použitelněji vypadá koncept XD Rollable, který má přeci jen k produkčnímu zařízení blíže, koneckonců s podobou konstrukcí přišel již dříve notebook ThinkBook Plus Gen 6. Prezentovaný koncept disponuje 13,3″ obrazovkou, kterou lze roztáhnout do výšky až do úhlopříčky 16 palců.
Pokud si ale vystačíte s kratší obrazovkou, nevyužitá část panelu se u tohoto konceptu překlopí přes horní hranu na záda, kde ji může sledovat osoba sedící na druhé straně stolu. Na tuto část displeje lze například umístit widgety nebo zrcadlit prvky z hlavního displeje. Využitelnost tohoto „sekundárního displeje“ je sice mizivá, pořád je to ale lepší, než když zcela zmizí z očí.
Zadní stranu víka pokrývá odolné sklo Gorilla Glass Victus 2, skrze které je částečně rolovací technologie vidět. Kvůli zvolené konstrukci je pochopitelně notebook výrazně těžší než běžné 13″ počítače, ale to nás nemusí trápit – jedná se pouze o koncept, který Lenovo neplánuje sériově vyrábět.