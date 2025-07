Nostalgická vzpomínka! Vyzkoušejte si legendární Windows XP ve webovém prohlížeči

Stýská se vám po 25 let starých Windows XP?

Nově si je můžete vyzkoušet přímo ve webovém prohlížeči

Jedná se o překvapivě funkční dílo, které obsahuje spoustu původní grafiky a zvuků

Letos v říjnu skončí bezplatná softwarová podpora Windows 10, ovšem je víc než pravděpodobné, že tento systém bude žit ještě dlouhé roky poté – spoustě uživatelů vyhovuje, je léty prověřený, stabilní a funguje prakticky na jakémkoliv hardwaru. To samé ostatně platilo i pro jeho předchůdce, zejména Windows 7 a Windows XP – tyto systémy byly nesmírně populární a přežívaly dlouhé roky po ukončení oficiální podpory.

Jejich tržní podíl je dnes již velmi mizivý, ovšem uživatelé na ně rádi vzpomínají. Pokud jste měli rádi Windows XP, můžete na ně nově zavzpomínat díky projektu win32.run.

Windows XP ve webovém prohlížeči

S projektem win32.run se můžete vrátit o 25 let zpátky a přímo ve svém webovém prohlížeči se nostalgicky ponořit do dob, kdy v počítačích běžně tikaly procesory Intel Pentium III a 4, popř. AMD Athlon a Duron.

Stačí kliknout na na tento odkaz a v bootovacím menu zvolit položku „Start Windows Normally“ (jiné položky ani nefungují). Po úvodní animaci s ikonickou přihlašovací znělkou na vás vykoukne „virtuální“ podoba Windows XP s legendární tapetou Bliss, barevným rozhraním Luna a několika ikonami na ploše.

S prostředím lze běžně pracovat, ovšem po krátkém seznámení pochopíte, že se nejedná o emulaci skutečných Windows XP, ale pouze o webovou aplikaci, která se pouze jako Windows XP chová. Její schopnosti jsou ale značně omezené – drtivá většina nabídek je nefunkční, do systému nelze instalovat aplikace, a ty „předinstalované“ mají také omezené možnosti.

Na druhou stranu je zde ale dost věcí, které fungují překvapivě dobře – okna s aplikacemi lze zvětšovat, zmenšovat a přemisťovat, v Průzkumníkovi souborů lze vytvářet složky (dokonce i do více úrovní), překvapivě dobře fungují i aplikace Word, Poznámkový blok či původní Malování. V nich lze dokonce ukládat soubory, například na plochu nebo do vytvořených složek. Nechybí ani spousta her jako Solitaire nebo Hledání min, v tomto případě se ale jedná o odkaz na online verze, které s těmi původními nemají příliš společného.

I přes tyto drobnosti ale musíme autorovi projektu (který vystupuje na síti Reddit pod přezdívkou ducbao414) složit poklonu, neboť jako teleport do minulosti funguje jeho výtvor dokonale. Pokud se chcete o tomto projektu dozvědět více, doporučujeme navštívit repozitář na GitHubu.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.