Nokia na Měsíci zavede internet. 4G síť zprovozní ještě letos

Finská Nokia buduje 4G síť na Měsíci od roku 2020

Předpokládá, že letos by mohlo být hotovo

Síť bude k dispozici pro astronauty z chystané mise Artemis

Sny o dobývání vesmíru jsou staré jako samo lidstvo. Už od pradávna člověk toužil vydat se z naší rodné hroudy do kosmu, přičemž nejbližší objekt jeho zájmu se pochopitelně stal Měsíc. Zatímco na naše nejbližší vesmírné těleso jsme se podívali jak my sami, tak i naše vozidla, trvalejší infrastrukturu jsme na něm nevybudovali. To chce částečně změnit Nokia, která chce na Měsíci vybudovat 4G internet.

K tomu byla vybrána agenturou NASA už v roce 2020, přičemž nyní zní z Finska, že práce je už téměř hotová. Podle CNBC má Nokia v plánu spustit 4G internet do konce letošního roku, avšak záleží na tom, jak budou rakety společnosti SpaceX schopny dodat potřebný hardware na Měsíc. Síť bude fungovat ze základny připojené k lunárnímu modulu Nova-C a součástí mise bude také vozítko poháněné sluneční energií.

Vozidlo a modul jsou navrženy tak, aby spolu během pobytu na Měsíci komunikovaly pomocí internetového připojení LTE. Přistání proběhne v kráteru Shackleton, což je oblast nacházející se poblíž jižního pólu Měsíce. Tato oblast lunárního satelitu by měla sloužit jako přistávací plocha pro budoucí mise Artemis. V rámci těchto misí by se na povrch Měsíce měl znovu vypravit člověk, kterému bezdrátová komunikace jistě přijde vhod.