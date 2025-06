Nintendo Switch 2 v testu odolnosti. Nejslabším článkem je displej

Včera se začala prodávat druhá generace konzole Nintendo Switch, kterou už v redakci také testujeme

Japonský výrobce u ní provedl několik konstrukčních změn

Jak se tyto změny projevily na celkové odolnosti?

Včera se začala prodávat druhá generace cestovní herní konzole Nintendo Switch, která přináší hromadu vylepšení – má výkonnější a efektivnější čip, větší displej, více paměti a také upravenou konstrukci, především způsob uchycení ovladačů Joy-Con. Jak se změna konstrukce projevila na celkové odolnosti, zjišťoval tradičně youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything.

Nintendo Switch 2: displej je potřeba chránit

Druhá generace Nintenda Switch se principiálně neliší od té první, stále se jedná o tlustší „tablet“, ke kterému je možné zboku připojit fyzické ovladače Joy-Con. Změnil se však systém jejich uchycení – zatímco u prvního modelu se ovladače zasouvaly do kolejniček, u nového modelu se o pevné spojení starají magnety. K jejich oddělení slouží dedikovaná páčka, ovšem lze při použití větší síly se celý systém rozpojí i bez ní.

Tento zdánlivě drobný detail má na odolnost poměrně zásadní vliv – při pokusu celé zařízení zlomit totiž dojde k oddělení ovladačů, takže nedochází k žádné újmě. U minulé generace šlo (při použití poměrně brutální síly) ovladač vyrvat z těla i s kolejnicí, ve které držel. Vystouplé piny, které se starají o komunikaci konzole a ovladačů, mají drobnou vůli, která s případným páčením počítá, takže v tomto je současná generace konstrukčně v naprostém pořádku.

I když je tělo konzole převážně plastové, je strukturálně pevné – při větším tlaku se pouze mírně prohne. Přesto bychom ale doporučili pořídit k novému Switchi i nějakou dodatečnou ochranu. Stejně jako u první generace je totiž displej chráněn pouze měkkou fólií, ve které svůj permanentní podpis zanechá jakýkoliv kovový předmět. Podobně jako u ohebných displejů je měkká svrchní vrstva uživatelsky neoddělitelná, tudíž doporučujeme nosit Switch 2 v nějakém obalu, anebo na horní plochu displeje nalepit dodatečné ochranné sklo.

Tortura Zacka Nelsona odhalila i další zajímavé detaily. Popisky na tlačítkách Joy-Conů jsou například probarvené do hloubky, takže ani zběsilým hraním u nich nemůže dojít ke smazání. To samé ale nelze říci o ostatních nápisech na těle konzole – ty jsou vytištěné přímo na plastové tělo, tudíž se časem mohou „ošoupat“. Integrovaný stojánek je kovový, tudíž by měl vydržet i méně šetrné zacházení.

Až na měkký displej konzole Nintendo Switch 2 prokázala svojí vysokou odolnost, takže se o ni při cestování nemusíte příliš bát. Jenom pozor na ten displej.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.