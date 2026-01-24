TOPlist

Nikoli EU, ale Jižní Korea! Asijský tygr jako první zavedl regulaci AI

Michael Chrobok
Michael Chrobok 24. 1. 19:00
Robot s vlajkou Jižní Koreje na pozadí (ilustrační obrázek)
  • Evropská unie už není průkopníkem v oblasti regulace umělé inteligence
  • Jižní Korea jako první uvedla v platnost nový soubor zákonů
  • Ty mají jak své příznivce, tak i řadu odpůrců

Že Evropská unie nepatří mezi lídry v oblasti umělé inteligence, asi není potřeba zvlášť zdůrazňovat. Když už na starém kontinentu nemáme potřebné technologie, alespoň jsme se mohli utěšovat tím, že budeme první, kdo nastaví jasná a transparentní pravidla pro umělou inteligenci, která postupně ostatní státy přeberou a my se tímto způsobem budeme podílet na rozvoji tohoto dynamického odvětví. Jenže chyba lávky – dokonce i v oblasti byrokracie nepatří Evropská unie mezi premianty, neboť ji nyní předběhla jedna z nejrozvinutějších asijských ekonomik.

Jižní Korea předběhla EU na poli byrokracie

Jižní Korea zavedla průlomový soubor zákonů regulujících umělou inteligenci, a to dříve, než jakákoli jiná země nebo blok – nařízení EU totiž mají vstoupit v platnost postupně v průběhu příštího roku. Podle korejského zákona o umělé inteligenci musí nejen technologické společnosti zajistit lidský dohled nad „vysoce vlivnou“ umělou inteligencí v oblastech, jako je jaderná bezpečnost, pitná voda, doprava, zdravotní péče a finanční využití, jako je hodnocení úvěrů a prověřování úvěruschopnosti.

Firmy musí také předem informovat uživatele o produktech nebo službách využívajících generativní či jinou AI a jasně označit výstupy generované umělou inteligencí, které je obtížné odlišit od skutečnosti. Firmy a organizace budou mít lhůtu nejméně jednoho roku, než budou ukládány pokuty za porušení nových zákonů a nařízení. Pokuty za neoznačení generativní AI mohou dosáhnout až 30 milionů jihokorejských wonů, což je po přepočtu přibližně 420 tisíc korun.



Humanoidní robot před vlajkou Evropské unie (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Bez vlastní AI, ale s přísnými pravidly. Evropa může vyhrát robotickou bitvu jinak

Startupy v zemi se obávají vágních ustanovení zákona, která by mohla vést k bezpečným, ale méně inovativním přístupům, aby se vyhnuly regulačním rizikům. Ministerstvo vědy a ICT poskytne během přechodného období platformu s pokyny a specializované centrum podpory, avšak otázkou zůstává zda nové zákony a nařízení nebudou brzdit technologický rozvoj. Na druhou stranu nekontrolovatelný vývoj v oblasti AI děsí stále větší počet lidí, tudíž nějaká forma regulace je jistě na místě.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

