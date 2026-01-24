Nikoli EU, ale Jižní Korea! Asijský tygr jako první zavedl regulaci AI

- Evropská unie už není průkopníkem v oblasti regulace umělé inteligence
- Jižní Korea jako první uvedla v platnost nový soubor zákonů
- Ty mají jak své příznivce, tak i řadu odpůrců
Že Evropská unie nepatří mezi lídry v oblasti umělé inteligence, asi není potřeba zvlášť zdůrazňovat. Když už na starém kontinentu nemáme potřebné technologie, alespoň jsme se mohli utěšovat tím, že budeme první, kdo nastaví jasná a transparentní pravidla pro umělou inteligenci, která postupně ostatní státy přeberou a my se tímto způsobem budeme podílet na rozvoji tohoto dynamického odvětví. Jenže chyba lávky – dokonce i v oblasti byrokracie nepatří Evropská unie mezi premianty, neboť ji nyní předběhla jedna z nejrozvinutějších asijských ekonomik.
Jižní Korea předběhla EU na poli byrokracie
Jižní Korea zavedla průlomový soubor zákonů regulujících umělou inteligenci, a to dříve, než jakákoli jiná země nebo blok – nařízení EU totiž mají vstoupit v platnost postupně v průběhu příštího roku. Podle korejského zákona o umělé inteligenci musí nejen technologické společnosti zajistit lidský dohled nad „vysoce vlivnou“ umělou inteligencí v oblastech, jako je jaderná bezpečnost, pitná voda, doprava, zdravotní péče a finanční využití, jako je hodnocení úvěrů a prověřování úvěruschopnosti.
Firmy musí také předem informovat uživatele o produktech nebo službách využívajících generativní či jinou AI a jasně označit výstupy generované umělou inteligencí, které je obtížné odlišit od skutečnosti. Firmy a organizace budou mít lhůtu nejméně jednoho roku, než budou ukládány pokuty za porušení nových zákonů a nařízení. Pokuty za neoznačení generativní AI mohou dosáhnout až 30 milionů jihokorejských wonů, což je po přepočtu přibližně 420 tisíc korun.
Startupy v zemi se obávají vágních ustanovení zákona, která by mohla vést k bezpečným, ale méně inovativním přístupům, aby se vyhnuly regulačním rizikům. Ministerstvo vědy a ICT poskytne během přechodného období platformu s pokyny a specializované centrum podpory, avšak otázkou zůstává zda nové zákony a nařízení nebudou brzdit technologický rozvoj. Na druhou stranu nekontrolovatelný vývoj v oblasti AI děsí stále větší počet lidí, tudíž nějaká forma regulace je jistě na místě.