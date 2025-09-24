Niceboy One Ultra je první chytrý prsten, se kterým v Česku zaplatíte! Můžete ho mít za 1 korunu

- Niceboy One Ultra je první chytrý prsten na trhu, který podporuje bezkontaktní platby
- Vybraní klienti mBank jej získají za 1 korunu, standardní cena prstenu je pak 3 999 korun
Společnost Niceboy ve spolupráci s bankovní společností mBank představil již čtvrté nositelné zařízení s funkcí bezkontaktního placení. Po stylovém náramku, prstenu a dětském silikonovém náramku přichází plnohodnotný chytrý prsten One Ultra, který taktéž podporuje bezkontaktní platby. Výrobce tvrdí, že jde o první nositelné zařízení typu smart ring, které placení podporuje.
Chytrý prsten One Ultra, který umí platit
Niceboy One Ultra je chytrý prsten, jenž nabízí klasický fitness monitoring, ať už jde o srdeční tep, tělesnou teplotu, okysličení krve a údajně i krevní tlak. Na základě těchto údajů pak umí hodnotit kvalitu spánku, případně změřit výkon při až 172 sportovních aktivitách. Je vyroben z černé keramiky a slibuje tedy plnou odolnost proti vodě i prachu. Výrobce udává výdrž na 7 dní, dobíjecí pouzdro jej pak zvládne dobít zhruba desetkrát.
Potud nejde o nic závratného. Jako vůbec první zařízení svého typu na českém trhu však nabízí i pasivní NFC čip, se kterým lze provádět bezkontaktní platby. Ty jsou dostupné prostřednictvím aplikace Niceboy Pay, jak jsou zákazníci zvyklí už z předchozích zařízení vzniklých ze spolupráce Niceboy a mBank. Placení tímto prstenem bude pro klienty banky mBank exkluzivní do konce letošního roku, pak se otevře i dalším.
Bezpečnost znovu s otazníkem
Z hlediska bezpečnosti výrobce zaručuje „standardní zabezpečení“ známé z platebních karet – stačí tedy přiložit prsten k terminálu a zaplatit, do 500 korun bez nutnosti zadávat PIN kód. Žádné nadstandardní zabezpečení, které známe z chytrých hodinek nebo smartphonů, zde Niceboy neimplementoval. To znamená, že pokud prsten ztratíte a všimnete si toho až s odstupem času, takřka kdokoliv za vás může provádět platby, dokud prsten v aplikaci nezablokujete. Blíže jsme se této problematice věnovali už u první generace platební prstenu.
Cena a dostupnost
Prsten Niceboy One Ultra je k dispozici na e-shopu výrobce za 3 999 korun včetně DPH, v ceně máte i testovací sadu velikostí. Prvních 100 klientů mBank získá v nejbližších dnech kupon na nákup prstenu za symbolickou 1 korunu. Po dobu příštích 6 týdnů bude banka vybírat každý týden dalších 100 klientů, kteří získají novinku takřka zdarma.