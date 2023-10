Nezbedné kozy do kapsy. Ztřeštěný Goat Simulator 3 míří na mobily

Druhý díl legendárního Goat Simulatoru (nenechte se zmást číslovkou v názvu) dostane verzi pro iOS i Android

Hráči se opět mohou těšit na nepředvídatelnou fyziku a olizování všeho a všech kolem

Novinkou je kromě většího herního světa především online multiplayer

Existují-li videohry, které sebe samy neberou příliš vážně, bezesporu mezi ně patří i ztřeštěná série Goat Simulator. A dobrou zprávou je, že brzy se o tom budou moci přesvědčit také majitelé zařízení s operačními systémy iOS a Android. Tvůrci ze švédského studia Coffee Stain mobilní verzi oznámili prostřednictvím svérázného traileru, ve kterém se lidé i nezbední přežvýkavci přesvědčí o tom, že odtrhnout zrak od kapesní verze „třetího“ Goat Simulatoru není vůbec jednoduché.

Od vtipu až na vrchol

Původní Goat Simulator z roku 2014 se zrodil jako zábavný interní prototyp, který po nečekaném úspěchu na sociálních sítích přerostl v komerčně úspěšný projekt. Lidem se zamlouvala ztřeštěná hratelnost plná přiznaných nedostatků a nečekaných reakcí nedokonalého fyzikálního systému ragdoll. Druhý (navzdory číslovce v názvu) díl sází na totožný koncept, akorát ve větším měřítku – konkrétně osmnáctkrát.

Kozí příběh

Na bezpochyby fiktivním ostrově San Angora ale tentokrát nebudete dovádět sami, neboť hra přichází s podporou multiplayeru, byť oproti počítačové a konzolové verzi pouze pro dva hráče. S partou kamarádů tak můžete například bezstarostně působit chaos v ulicích nebo se proti sobě postavit v řadě neotřelých miniher. Záleží tedy pouze na vás, zda se rozhodnete jako nezvaní zvířecí hosté proniknout na narozeninovou oslavu, nebo dáte přednost olizování hydrantů a trkání do nebohých virtuálních civilistů. Jak nicméně praví léty prověřené pravidlo, jestli do pěti minut nelétá vaše koza vzduchem, děláte něco špatně! A abyste si jednotlivá zvířata mezi sebou nepletli, můžete je navléct do celé řady roztodivných kostýmů.

Pokud vás hra zaujala, můžete rovnou zamířit do obchodu Google Play, kde se do ní už nyní můžete předběžně zaregistrovat. Podle informací z AppStore hra vyjde 12. prosince a bude stát 249 korun. Nedočkavci si mohou čekání ukrátit návratem k prvnímu dílu, který lze ve verzi s reklamami vyzkoušet zdarma (verzi bez reklam pořídíte za 160 korun).