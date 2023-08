New York Times na svých článcích zakazuje trénink AI. Důvod je prostý

Americký deník zaujal jasný postoj ke sběru obsahu za účelem trénování AI systémů

Dle nových podmínek není možné data mediálního giganta pro tyto účely používat

Některé organizace jdou ale technologickým lídrům na ruku a uzavírají s nimi dohody

Newyorský deník The New York Times přistoupil ke změně svých podmínek užití a 3. srpna přidal sekci, ve které se píše, že není možné „používat obsah pro vývoj jakéhokoliv softwaru včetně, ale nikoliv výhradně v oblasti strojového učení nebo umělé inteligence“. Zákaz se má týkat textů, fotografií, obrázků nebo hudby či videa, dokonce i „vzhledu a pocitu“, metadat nebo kompilací.

Změna podmínek přichází patrně i v reakci na nedávné komentáře z Googlu, dle kterého by měla být veškerá digitální data dostupná k učení AI systémů, pokud to vydavatel nebo tvůrce těchto dat přímo nezakáže. Pro deník The New York Times toto patrně není přijatelné a proto svůj postoj vyjádřil změnou podmínek.

Bez obrovského množství dat, kterým je potřeba AI model nakrmit, je celá technologie k ničemu. To dochází firmám na straně AI i tvůrcům obsahu na straně druhé. I proto je nyní sběr dat velmi ožehavé téma. Organizace OpenAI například využívala videa z YouTube vlastněného Googlem pro trénování svého jazykového modelu Whisper, který umí převádět mluvené slovo do psané formy. Google zase používal ChatGPT pro učení svého chatbota Bard. Jednotlivé firmy a služby se tedy navzájem vykrádají a autoři obrovského množství obsahu často vůbec netuší, že je využíván k mnoha různým účelům.

Někteří vzdorují, jiní spolupracují

Ačkoliv někteří s novými trendy bojují, další se na nich pokouší vydělat. Tisková agentura The Associated Press uzavřela s OpenAI dohodu, dle které poskytne část svého archivu pro trénink AI produktů. Zároveň si ale zajistí přístup k novinkám v tomto odvětví, ze kterých může později benefitovat. Přístupy se tedy mohou různit.

Times ale s AI nechtějí mít nic společného. Důkazem jsou i poslední informace, podle kterých populární americký deník vystoupil z vyjednávání mezi skupinou mediálních společností a hlavními technologickými lídry v oblasti umělé inteligence. Mediální domy chtějí z výdělků z AI také něco mít, bohužel jejich pozice se díky odchodu Times oslabí.