Netflix zase válí! Po zdražení se mu daří ještě lépe, vydělal přes 10 miliard dolarů

Ještě před pár měsíci si spousta lidí ťukala na čelo kvůli tomu, proč Netflix zase zdražuje. Teď už však mají jasno. Platforma konečně ukázala, jak si skutečně vede, a čísla za první čtvrtletí 2025 mluví samy za sebe. Tržby vystřelily na ohromujících 10,5 miliardy dolarů (zhruba 230 miliard korun), což je proti loňsku nárůst o neuvěřitelných 13 %. A upřímně? V dnešní době, kdy spousta lidí zvažuje každou korunu, tohle není jen tak. Netflix zkrátka dokázal že ví, co dělá.

Zdražování obvykle znamená menší zájem. Jenže Netflix to podal jinak a přidal víc obsahu, vylepšil uživatelský zážitek a dal lidem na výběr. Takže i když se ceny v USA, Kanadě nebo Argentině zvedly, odliv předplatitelů se nekonal. Naopak, počet uživatelů dál roste.

Je to trochu paradox. Lidé si platí za předplatné, ale přesto si zvolí tarif s reklamou. Proč? Samozřejmě proto, že je to levnější varianta. Zároveň ty reklamy nejsou tak hrozné, jak by se mohlo zdát. Podle Netflixu si tento typ tarifu volí už více než 55 % nových předplatitelů a firmě to přináší zajímavé příjmy z inzerce.

Netflix by však nebyl ani zdaleka tam, kde je, kdyby neustále nenabízel silný a lákavý obsah. V poslední době bodovaly tituly jako Adolescence nebo Apple Cider Vinegar, ale největší očekávání jsou spojená s návratem megahitů jako Stranger Things, Wednesday nebo Squid Games.

Zajímavou změnou je i to, že Netflix přestane zveřejňovat počty předplatitelů. Neznamená to, že se mu nedaří, právě naopak. Firma tím chce dát najevo, že už se tolik nezaměřuje na kvantitu, ale víc na ziskovost a kvalitu obsahu. A taky chce podpořit nové obchodní modely, které jsou založené na reklamě.

