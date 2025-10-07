Poslední slova Jane Goodallové: Netflix vydal rozhovor, který boří žebříčky sledovanosti

- Jane Goodallová se svým výzkumem šimpanzů proslavila po celém světě
- Po její smrti vydal Netflix dokumentární rozhovor v rámci série Slavná poslední slova
- V něm si bioložka nebere žádné servítky
Známou bioložku a odbornici na studium primátů Jane Goodall, která před pár dny zemřela ve věku 91 let, asi není potřeba dopodrobna představovat. Žena, která zasvětila svůj život studiem primátů a díky tomu nám pomohla dozvědět se něco o nás samých, byla více než pozoruhodná a není proto divu, že se o ní napsala řada textů a natočil nejeden dokument. Svou trochou do mlýna nyní přispěl také Netflix, nicméně na rozdíl od ostatních je tento příspěvěk poněkud specifický.
Poslední rozhovor známé vědkyně
V posledních několika letech Netflix shromažďuje epizody nového pořadu s názvem Slavná poslední slova, který obsahuje rozhovory se slavnými osobnostmi vstupujícími do podzimu života. Háček je v tom, že epizody budou vysílány až po smrti dané osobnosti. Kompletní seznam respondentů je přísně střeženým tajemstvím, ale minulý týden Netflix zveřejnil první epizodu s Jane Goodallovou.
V něm si slavná bioložka nebere vůbec žádné servítky a je poměrně zajímavým ukazatelem toho, co můžeme očekávat v příštích epizodách. Podle všeho totiž půjde o upřímné názory slavných osobností, které se již neobávají možné negativní reakce veřejnosti. Goodallová nikdy nebyla zvlášť zdrženlivá pokud šlo o vyjádření názoru, nicméně některá její slova v posledním rozhovoru mohla nejednoho diváka překvapit.
„Samozřejmě jsou lidé, které nemám ráda, a ráda bych je posadila do jedné z Muskových kosmických lodí a poslala je na planetu, kterou podle něj určitě objeví. On by tam byl jako první a spolu s ním by tam byl Trump. A pak bych tam posadila Putina a prezidenta Si. Určitě bych tam byl i Netanjahu a jeho krajně pravicová vláda. Dala bych je všechny na tu vesmírnou loď a poslala pryč,“ nešetřila kritikou. Seriál je adaptací dánského televizního seriálu Det Sidste Ord (Poslední slovo), přičemž variantu od Netflixu má na starosti Brad Falchuk, který je například spoluautorem American Horror Story a Glee.