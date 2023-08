Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (9. 8. 2023)

Středa je tady a s ní i náš pravidelný seriál upozorňující na to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Z filmů, seriálů a dokumentů můžeme doporučit například Zabijáka bolesti, další díl z dokumentární série Neslýchané s podtitulem Síň hanby nebo seriál První dámy amerického hip-hopu.

Zabiják bolesti (Painkiller)

Datum premiéry 1. řady: 10. 8. 2023

10. 8. 2023 Hrají: Matthew Broderick, Uzo Aduba, West Duchovny, Dina Shihabi, Taylor Kitsch

Drama o příčinách a dopadech krize zneužívání opioidů v Americe, které sleduje osudy jejích viníků, obětí i právničky, ktetá se snaží celé tragédii přijít na kloub. Provokativní drama Zabiják bolesti je inspirován skutečnou událostí a v hlavních rolích se představí Matthew Broderick, Uzo Aduba a Taylor Kitsch.

Zabiják bolesti se zabývá vznikem a následky opioidové krize v Americe a ukazuje příběhy pachatelů, obětí a hledačů pravdy, jejichž životy navždy změnil vynález OxyContinu. Seriál Zabiják bolesti, který je zkoumáním zločinu, odpovědnosti a systémů, které opakovaně zklamaly statisíce Američanů, vychází z knihy Pain Killer od Barryho Meiera a článku časopisu New Yorker The Family That Built an Empire of Pain od Patricka Raddena Keefeho.

Neslýchané: Síň hanby (Untold: Hall of Shame)

Datum premiéry: 15. 8. 2023

15. 8. 2023 Režie: Bryan Storkel

Ředitel laboratoří BALCO, sportovci podezřelí z užívání steroidů a další vám dají pěkně zblízka nahlédnout do jednoho z největších dopingových skandálů v historii sportu. Další díl dokumentární série Neslýchané s podtitulem Síň hanby se tentokrát zabývá sportovním dopingem.

Jméno Victora Conteho je synonymem pro největší dopingový skandál, který kdy otřásl sportovní komunitou a do kterého byli zapleteni špičkoví sportovci, jako je baseballový velikán Barry Bonds nebo atletické legendy Marion Jonesová a Tim Montgomery. Conte už 16 let přísahá, že jeho společnost BALCO Laboratories, která se zabývá výrobou doplňků stravy a výživy, se nikdy nezabývala nedovolenými prostředky zvyšujícími výkonnost. V roce 2000 však přešel na temnou stranu a stal se člověkem, který vyhledával sportovce toužící po steroidech, slávě a světových rekordech.

První dámy amerického hip-hopu (Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop)

Datum premiéry 1. řady: 9. 8. 2023

9. 8. 2023 Účinkují: Queen Latifah, MC Lyte, Rah Digga, Latto, Saweetie, Tierra Whack

Dokumentární seriál, ve kterém rapperky, publicistky a další odbornice rozebírají, jaký vliv měly na hip-hopovou kulturu ženy, a vyzdvihují ty, jež razily cestu ostatním. Rozsáhlý dokumentární seriál První dámy amerického hip-hopu popisuje cestu za úspěchem ženských rapperek, ve kterém promluví Queen Latifah, MC Lyte, Latto nebo Saweetie.

Tato dokumentární série představuje nezkrotné ženy hip hopu a jejich roli v padesátileté historii žánru tím, že je znovu zařazuje do kánonu tam, kam patří. Každý ze čtyř dílů představuje přehlídku ikonických MCs, jako jsou MC Lyte, Queen Latifah a Rah Digga, začínajících umělců a umělkyň, které jsou v současnosti na vrcholu žebříčků, jako Latto a Tierra Whack, spolu s klíčovými osobnostmi z nahrávacích společností, stylisty a novináři.