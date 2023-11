Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (8. 11. 2023)

Středa je tady a s ní také náš pravidelný seriál, který vám představí to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací službě Netflix. Z dnešního výběru můžeme vypíchnout například zajímavý dokumentární minisérii o známém zpěvákovi Robbie Williamsovi, tajemný seriál z podsvětí Vatikánu Suburræterna nebo krimidokumentární sérii Jak se stát šéfem mafie.

Robbie Williams

Datum premiéry 1. řady: 8. 11. 2023

8. 11. 2023 Hrají: Robbie Williams

Robbie Williams během svojí sólové kariéry lámal rekordy jako na běžícím páse. Po pětadvaceti letech vzpomíná na svoje mladé já i dlouhé roky, které strávil na výsluní. Režii dokumentární série s prostým názvem Robbie Williams si vzal na starosti Joe Pearlman, který stojí například za Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now a After the Screaming Stops.

Robbie Williams je jedním z největších světových bavičů. S blížící se padesátkou, jako otec čtyř dětí s milující manželkou a rodinou, je také blízko spokojenosti. Ale Robbie nemůže uniknout své minulosti, snaží se vymítat své démony tak, že si projde každý záběr, každý vzestup i pád v dokumentární minisérii. Platinová alba, vyprodané koncerty, obdivující davy; pití, drogy, dno a cokoli, co přijde potom, když se tam dostanete a nemůžete přestat kopat. Tohle je příběh o nepředstavitelné slávě v útlém věku – a o ceně, kterou za ni zaplatíte.

Kyberbunkr: Podsvětí zločinu (Cyberbunker: The Criminal Underworld)

Datum premiéry: 8. 11. 2023

8. 11. 2023 Režie: Kilian Lieb, Max Rainer

Dokument o tom, jak parta hackerů ovládala nejtemnější kouty internetu z poklidného německého městečka, kde se usídlila ve vojenském bunkru z doby studené války. Na režisérské židi německého dokumentárního snímku Kyberbunkr: Podsvětí zločinu sedí dvojice Kilian Lieb a Max Rainer, kteří se rovněž postarali o scénář.

V idylickém německém turistickém městečku se střetávají dva světy: skupina tajemných Holanďanů kolem svého excentrického vůdce Xennta chce ovládnout rozsáhlý bunkr NATO pod městem. Slibuje malé vesnici prosperující budoucnost a stovky pracovních míst. někteří obyvatelé se však obávají a vesnicí se šíří fámy: Je Xennt, charismatický muž s dlouhými blond vlasy a černým koženým kabátem, ve skutečnosti bezohledný zločinec na útěku, který chce z bunkru udělat baštu pro obchod s drogami?

Suburræterna

Datum premiéry 1. řady: 14. 11. 2023

14. 11. 2023 Hrají: Filippo Nigro, Carlotta Antonelli, Giacomo Ferrara, Federica Sabatini, Emmanuele Aita

V Římě vládne chaos, mezi spojenci to začne skřípat a klany na vzestupu ještě přiloží pod kotel. Svět Suburry čekají velké změny. Politické instituce jsou na pokraji zhroucení, Vatikánem otřásají skandály a v ulicích hlavního města panuje chaos. Ve středním světě se Cinaglia pokusil převzít Samurajův odkaz a spolu s Badalim dohlíží na veškerou trestnou činnost ve městě za podpory Adelaide a Angeliky, které nyní velí Anacleti, a Nadii, která jim pomáhá řídit dealerská místa v Ostii.

Ne každý však může přijmout zavedený řád věcí. Na hrací pole vtrhnou noví klíčoví hráči a naruší rovnováhu v Římě. Je to začátek revoluce, která se rychle šíří od církve a radnice až k břehům Ostie a jejímž cílem je vymazat vše, co patří minulosti.

Spadino se musí vrátit domů, aby spolu s ním nebyla vyhlazena i jeho vlastní rodina, a bude muset získat nové spojence, a to i mezi lidmi, o nichž by si nikdy nemyslel, že by mohli spojit své síly. Ale válka je válka a v sázce je opět ovládnutí Říma.

Jak se stát šéfem mafie (How to Become a Mob Boss)

Datum premiéry 1. řady: 14. 11. 2023

14. 11. 2023 Namluvili: Peter Dinklage

Temně satirický průvodce světem zločinu, který popisuje vzestup a pád historicky nejvýznamnějších šéfů podsvětí a jejich recept na úspěch. Dokumentární minisérie Jak se stát šéfem mafie, kterou vás provede známý herec Peter Dinklage, vám umožní nahlédnout do přitažlivého, ale zároveň nemilosrdného světa organizovaného zločinu.

Temně satirická příručka zkoumá vzestup a pád nejznámějších mafiánských bossů historie – od Al Caponeho po Pabla Escobara a zároveň pečlivě zkoumá jejich taktiku, která vedla k úspěchu. Každý z mafiánských bossů totiž šel vlastní cestou, na které dosáhl mezinárodního věhlasu a nepředstavitelného bohatství. Pokaždé ale bylo lemováno zástupy mrtvých a jejich cesta vždy skončila stejně – v rakvi.