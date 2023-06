Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (7. 6. 2023)

Středa je neomylně ve znamení zajímavých filmů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu dokumentární seriál Arnold, pohled do zákulisí největšího cyklistického závodu na světě Tour de France: Bez příkras nebo třeskutě vtipný stand-up Amy Schumer: Kontakt pro případ nouze.

Arnold

Datum premiéry 1. řady: 7. 6. 2023

7. 6. 2023 Hrají: Arnold Schwarzenegger

Slavný kulturista, úspěšný hollywoodský herec a taky vlivný politik. Osobní dokument s prostým názvem Arnold pojednává o pestrém životě a kariéře uznávaného Arnolda Schwarzeneggera. V pořadu promluví nejen sám Arnold, ale také režisér James Cameron či herecké hvězdy Danny DeVito, Jamie Lee Curtis nebo Sylvester Stallone.

Tento třídílný dokumentární seriál zachycuje cestu Arnolda Schwarzeneggera z rakouského venkova až do nejvyšších pater amerického snu. V sérii upřímných rozhovorů se Schwarzenegger, jeho přátelé, nepřátelé a pozorovatelé věnují všemu od dob, kdy se věnoval kulturistice, přes triumfy v Hollywoodu až po dobu, kdy vládl státu Kalifornie. Dokument zachycuje radosti života i bouřlivé rodinné vztahy a poskytuje komplexní pohled na Schwarzeneggera.

Tour de France: Bez příkras (Tour de France: Unchained)

Datum premiéry 1. řady: 8. 6. 2023

8. 6. 2023 Účinkují: Gerard Camy

Seriál sleduje několik týmů, jak v roce 2022 bojují o vítězství v nejdrsnějším cyklistickém závodě na světě a zažívají slzy a pády i triumfy. Po úspěchu formulové dokumentární série Drive to survive se Netflix pokouší podobný koncept použít také v případě vrcholové cyklistiky. Ostatně nejznámější závor Tour de France umí být podobně tajnůstkářský a neproniknutelný jako královna motosportu, tudíž by Tour de France: Bez příkras mohl mít zaděláno na úspěch.

Dokumentární série sleduje všechny aktéry Tour, od jezdců až po manažery týmů, a snaží se pochopit mnohostranný význam závodu, který se stal skutečným mezinárodním symbolem a vysílá se ve 190 zemích. Odhaleno bude zákulisí ikonických týmů, od přípravné fáze až po cílovou rovinku v Paříži. Všichni účastníci budou mít možnost se seznámit s cyklistickými týmy, jako jsou AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers nebo BORA-hansgrohe.

Karty jako podpis vraha (The Playing Card Killer)

Datum premiéry 1. řady: 9. 6. 2023

Na každém místě činu po sobě nechal kartu. Dokumentární seriál o nechvalně známém sériovém vrahovi, který v roce 2003 terorizoval Španělsko. Nahlédněte do duše sériového vraha, který řádil na starém kontinentu v dokumentární minisérii Karty jako podpis vraha.

Alfredo Galán Sotillo zabil šest lidí a tři další se pokusil zabít, čímž se stal prvním španělským sériovým vrahem. Své oběti si vybíral náhodně a zabíjel je pistolí, kterou si nelegálně přivezl do Španělska z Bosny, kde byl se španělskou armádou na humanitární misi. Byl odsouzen ke 142 letům vězení. Po odsezení maximálního trestu 25 let bude moci požádat o podmínečné propuštění. Pokud mu bude vyhověno, z vězení bude propuštěn ve věku 52 let.

Datum premiéry: 13. 6. 2023

13. 6. 2023 Účinkují: Amy Schumer

V odvážně upřímném stand-upovém speciálu s názvem Kontakt pro případ nouze se opět představí Amy Schumer a rozpovídá se o laserové depilaci tváře, sexu po porodu, zoufalém vybírání jména pro dítě i žvýkací Viagře. Jak vnést jiskru do vztahu a co s nízkou sebedůvěrou? Tahle držitelka Emmy a Peabodyho ceny prostě nezná žádné hranice a nic před ní není tabu.

Nekorektní komička Amy Schumer rozhodně nesedí každému, ale pokud to není váš případ, rozhodně si její nejnovější snad-up nenechte uniknout. I tentokrát totiž Schumer umí být třeskutě vtipná i trapná zároveň, což jí ovšem nebrání v tom, aby ve jménu legrace bořila nejedno tabu. Nahlédněte společně s ní do jejího života s smějte se vtipným historkám, kterých má v rukávu celou plejádu.