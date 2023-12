Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (6. 12. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Vánoce jako obvykle (Christmas as Usual)

Datum premiéry: 6. 12. 2023

6. 12. 2023 Hrají: Ida Ursin-Holm, Kanan Gill, Marit Andreassen, Mads Sjøgård Pettersen

Thea se rozhodne oslavit zásnuby tím, že konečně představí Jashana rodině. Jeho indické kořeny a norské vánoční tradice jejích rodičů jsou ale pořádně výbušná kombinace. Vánoční komedie plná multikulturních nedorozumění s názvem Vánoce jako obvykle sice pracuje s tématem tradiční norské rodiny, avšak i v našich končinách jistě bude toto téma rezonovat napříč generacemi.

Poté, co Thea Evjen překvapila svou norskou rodinu novým přítelem původem z Indie, musí ho během vánočních svátků seznámit s ostatními členy rodiny a zařadit se do klidného vlaku vánočních tradic. Životní cesty se ohýbají všemi směry, když se zářivé barvy Bollywoodu střetávají s chladnou norskou zimou a o vtipné situace rozhodně není nouze.

Pod tlakem: Ženský fotbalový tým USA na mistrovství světa (Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team)

Datum premiéry 1. řady: 12. 12. 2023

12. 12. 2023 Účinkují: Alex Morgan, Megan Rapinoe

Dokumentární seriál o vzestupech a pádech ženské fotbalové reprezentace USA na Mistrovství světa ve fotbale 2023, kde hráčky bojovaly o třetí titul v řadě. Zelená je tráva, fotbal to je hra – dvojnásob to platí v případě ženské fotbalové reprezentace USA, která patří mezi světovou elitu. O tom, že to není až tak jednoduché, pojednává dokumentární série Pod tlakem: Ženský fotbalový tým USA na mistrovství světa.

Tento sportovní seriál se vším všudy umožní divákům zblízka sledovat hráčky a trenéry amerického ženského nároďáku a odhalí pohled do nitra nejúspěšnějšího týmu v historii fotbalu. Diváci budou mít možnost z první ruky nahlédnout na tlak, euforii, radost i útrapy, které tyto prvotřídní sportovkyně zažívají, když usilují o zisk třetího titulu mistryň světa v řadě. V průběhu vyprávění vyvstávají různé problémy, od zranění, kritiky a pochybností, přes rovné odměňování až po udržování odkazu.

Pitomý Vánoce (I Hate Christmas)

Datum premiéry 2. řady: 7. 12. 2023

7. 12. 2023 Hrají: Pilar Fogliati, Beatrice Arnera, Cecilia Bertozzi, Fiorenza Pieri, Massimo Rigo

Nezadaná zdravotní sestra příbuzným namluvila, že s někým chodí, a teď zoufale potřebuje do Vánoc nějakého přítele sehnat. A má na to pouhých 24 dní! Pohodový vánoční seriál Pitomý Vánoce (ČSFD: 61 %) pokračuje s Pilar Fogliati a Nicolasem Maupasem v hlavních rolích už ve své druhé řadě.

Kdo zazvonil na Štědrý den u Gianniných dveří? Konečně je čas to zjistit. Od onoho osudného večera uplynul rok a my nyní zjišťujeme, že naše Gianna už překvapivě není svobodná. Poprvé se zdá, že se na ni blížící se Vánoce usmívají, protože, jak všichni víme, Vánoce milují páry, že? Jenže Vánoce jako vždycky všechno pokazí a způsobí, že udělá neodpustitelnou chybu, která její vztah rozbije. Když už se zdá, že je vše na svém místě, začne nové odpočítávání: Gianna ví, že potřebuje kouzlo Vánoc, aby získala zpět svého bývalého, a proto to chce stihnout do štědrovečerní večeře, jež vše napraví.