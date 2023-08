Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (3. 8. 2023)

Po krátké odmlce vám opět přinášíme náš výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících dnech objeví či již objevilo na streamovací platformě Netflix. Doporučit můžeme kupříkladu dokumentární snímek o špičkovém cyklistovi Marku Cavendishovi, životní příběh hvězdy amerického fotbalu Johnnyho Manziela nebo anime Sedm smrtelných hříchů.

Mark Cavendish: Nikdy není konec (Mark Cavendish: Never Enough)

Datum premiéry: 2. 8. 2023

2. 8. 2023 Účinkují: Mark Cavendish

Otevřený a strhující dokument o raketovém vzestupu, tragickém pádu a neuvěřitelném návratu profi cyklisty Marka Cavendishe do pelotonu. Nahlédněte po konci Tour de France do života jednoho z nejznámějších sportovců a okuste společně s ním kariérní vzestupy i pády.

Film Mark Cavendish: Nikdy není konec mapuje vzestup, pád a zmrtvýchvstání skutečného sportovního velikána a nejsilnějšího, nejefektivnějšího a nejzajímavějšího cyklisty všech dob. Na konci roku 2016 stačila Markovi pouhá čtyři etapová vítězství, aby vyrovnal 41 let starý rekord velkého Eddyho Merckxe (34 etapových vítězství). Místo toho se dočkal pěti mučivých let plných zranění, nemocí a depresí. Jeho výkon na Tour de France 2021 šokoval svět a připravil půdu pro letošní letní Tour a Markův poslední pokus o rekord v počtu etapových vítězství.

Datum premiéry: 8. 8. 2023

8. 8. 2023 Účinkují: Johnny Manziel

Dokument o raketovém vzestupu a strmém pádu hvězdy amerického fotbalu Johnnyho Manziela, ve kterém promluví jeho přátelé, trenéři i on sám. Ačkoli americký fotbal nepatří v našich končinách mezi nejpopulárnější sporty, neznamená to, že by příběh jedné z největších hvězd za velkou louží nedokázal zaujmout i českého diváka. Sami se o tom můžete přesvědčit ve snímku Neslýchané: Johnny Manziel.

V roce 2012 byl nejzářivější hvězdou v celém sportu nevelký rozehrávač prvního ročníku na nevyhlášené univerzitě Texas A&M, jehož zápalu na hřišti konkurovalo jen jeho tvrdé paření mimo něj. Fotbalista přezdívaný „Johnny Football“ upoutal pozornost národa a zpočátku si své alter ego vychutnával. Ale jak se peníze hrnuly, kontrola se stupňovala a Manziel svou nově nabytou slávu odmítl a náhle se ztratil. Manziel spolu se svou rodinou, trenéry, bývalým nejlepším přítelem a svým agentem s překvapivou upřímností podrobně popisuje, co se dělo v zákulisí, když se v záři paparazzi blesků hromadily skandály.

Sedm smrtelných hříchů: Zášť edinburská – 2. část (The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2)

Datum premiéry: 8. 8. 2023

8. 8. 2023 Namluvili: Ajumu Murase, Mikako Komacu, Júki Kadži, Sora Amamija, Džun Fukujama

Tristan se poprvé od tragické nehody sejde s Lancelotem. Nejdřív se ale musí naučit, jak porazit svoje vnitřní démony, aby zachránil matce život. Druhá část příběhu od autora oblíbeného seriálu „Sedm smrtelných hříchů“ Nakaby Suzukiho vám učaruje i tentokrát povedeným příběhem a skvělou animací.

Originální příběh autora původní mangy Nakaba Suzukiho vypráví příběh Tristana, syna Meliodase a Elizabeth. Zatímco bojuje s obrovskou mocí zděděnou po rodičích, setkává se se svým rivalem Lancelotem a společně bojují se Smrtonošem, který ohrožuje Tristanovu matku. Propojením Sedmi smrtelných hříchů a Čtyř rytířů apokalypsy, které právě vychází v časopise Weekly Shonen Magazine, dává tento film dohromady kompletní obraz příběhu ve světě Sedmi smrtelných hříchů, který dosud nebyl k vidění.

Neslýchané: Problémové dítě Jake Paul (Untold: Jake Paul the Problem Child)

Datum premiéry: 1. 8. 2023

1. 8. 2023 Účinkují: Jake Paul

Ačkoli máme díl dokumentárního seriálu Neslýchané již v našem výběru jednou přítomný, dokument věnovaný Jakeu Paulovi si jistě zaslouží zmínku. Snímek, ve kterém talentovaný boxer a zatvrzelý potížista Jake Paul prozradí, jak se od internetových vtípků nečekaně dostal až do profi ringu.

Je Jake Paul ve svých 26 letech novým spasitelem boxerského světa, nebo bláznivým promotérem, který má více úderů v marketingových dovednostech než v pravé ruce? To záleží na tom, koho se zeptáte. Dokument se bez okolků zabývá tím, jak se kluk s očima dokořán z Ohia proměnil z internetové senzace v nejpolarizovanějšího muže ve sportu. Na každého vysoce postaveného kritika připadá jiný zastánce. V roce 2013 Jake a jeho starší bratr Logan rozzářili sociální média svými vtípky a výstřelky zveřejněnými nejprve na Vine a poté na kanálu YouTube, které nasbíraly miliony zhlédnutí.